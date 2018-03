Exnovia de expelotero venezolano Danry Vásquez: “No lo denuncié por miedo”

Por su parte, el acusado le pidió "perdón a todas las mujeres del mundo" por haber golpeado brutalmente a su expareja

El vídeo donde el expelotero venezolano Danry Vásquez aparece dando una golpiza a su entonces pareja, Fabiana Pérez tiene dos años, pues la agresión ocurrió en el 2016. Sin embargo, no fue hasta ayer que las perturbadoras imágenes corrieron el mundo mediante las redes sociales. Sí se supo que Danry tuvo que pagar una multa y obligado a tomar un curso de comportamiento.

Pero hoy, la víctima de la golpiza, habló en entrevista con Despierta América y relató en sus palabras lo que ocurrió y el por qué no lo denunció en aquel momento.

“Al ver el ese vídeo recuerdo cosas, porque en el momento por el shock que estaba viviendo no lo recordaba y ahora, al verlo, me pregunto ‘¿cómo pude haber pasado todo esto?, ¿por qué no hice nada?, ¿por qué no reaccioné?’”, expresó la joven también venezolana en entrevista con la periodista Carolina Sarassa, del programa de Univisión.

“Son circunstancias en las que uno no tiene conciencia, porque te dices ¿cómo la persona que supuestamente me ama, me quiere, por la cual tú has entregado todo te puede hacer un daño como este?”, prosiguió la chica vía telefónica.

A preguntas de la reportera, la mujer no quiso decir explícitamente si Vásquez le había golpeado anteriormente. “Son cosas que pasan, que no las ves en el momento, uno confunde. Con el tiempo te das cuenta y te abundas de temor porque piensas que es la única persona que vas a encontrar en tu vida”, añadió.

“La violencia no es amor”, prosiguió.

La joven indicó que no sabe si la actual esposa de Danry Vásquez sabe de este vídeo y que no habla con él desde abril de 2017. “Yo de él no sé nada”, afirmó.

La joven relató que su vida al salir de esa relación de seis años fue muy difícil al inicio, pero que “después de la tormenta llega la calma y te das cuenta de que puedes encontrar personas que de verdad te quieren, que puedes hacer una vida normal y que la vida no se acaba”, dijo.

“Luego que pasa eso es que te das cuenta de que lo que tenías no era una vida normal”.

“¿Te arrepientes de no haber entablado cargos contra él?”, le cuestionó la reportera.

“Sí”, respondió con firmeza Fabiana. “No le hice cargos por el temor que le tenía”, añadió

Danry Vásquez: “Le pido perdón a todas las mujeres del mundo”

Por su parte, el exdeportista venezolano pidió perdón a Dios y a todas las mujeres del mundo “porque tuvieron que presenciar tan vergonzoso momento”, esto en entrevista con el reportero Daniel Garrido, de Telemundo.

“Fue algo que pasó muy rápido. Yo me siento arrepentido y tengo temor de perder mi carrera por esto”, comenzó diciendo Vásquez en sus declaraciones sobre la golpiza que quedó grabada en las escaleras de un estadio en la ciudad de Corpus Christy, Texas.

“Yo le pedí perdón a esa persona (Fabiana), ella me perdonó”, dijo.

Al momento, Danry Vásquez, que solo tiene 24 años, no sabe qué sucederá con su carrera, que según los expertos se perfilaba una como de grandes ligas, pues estuvo en la mirilla de los Astros de Houston.