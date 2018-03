Los 98 datos personales que Facebook tiene de ti (y que cualquiera puede descargar)

Un desarrollador descubrió lo sencillo que es descargar un archivo ZIP, el cual contiene toda esta información que puede estar en manos ajenas

Un desarrollador llamado Georges Abi-Heila ha descubierto algo que tiene con los pelos de punta a todos los usuarios de Facebook (y si no lo sabes, deberías de enterarte).

Resulta que Georges descubrió que Facebook almacena toda la actividad que cada uno de sus usuarios registra en dicha red social, misma que se comprime y se almacena en un fichero ZIP y que cualquiera puede solicitar, a través del Servicio de Ayuda de esta aplicación.

A través de un comunicado, Abi-Heila describe que en este fichero no solo se topó con información básica, como publicaciones, mensajes, listas de contactos, comentarios, eventos, fotografías y videos publicados, sino también se encontró con metadatos de imágenes, ubicaciones de inicio de sesión y datos usados con fines publicitarios.

Así que según este desarrollador, “Facebook nunca borra nada”. Incluso es capaz de almacenar otros datos, como por ejemplo el fabricante y modelo de la cámara de fotos que utilizaste para subir algunas a tu perfil.

Por si esto fuera poco, gracias a su sistema de reconocimiento facial, Facebook desarrolló otro algoritmo que es capaz de identificar a una persona con un 98% de precisión, lo cual le permite distinguirla entre 800 millones de fotos en menos de 5 segundos, con lo que la plataforma almacena de cada usuario cerca de 232 ejemplos de su posible apariencia física.

Georges también se topó en este fichero con una gran lista de números telefónicos, direcciones y de emails de sus contactos, tanto actuales como pasados, debido a que cuando se instala Facebook en el smartphone, autorizas que se almacenen estos datos.

Además, este hombre descubrió que unas 21 empresas publicitarias tuvieron acceso a su fichero de información personal.

Los 98 datos que Facebook guarda de ti

De acuerdo con información del Washington Post, estos son los 98 datos personales que Facebook guarda de cada usuario para mejorar su publicidad:

1. Locación

2. Edad

3. Generación

4. Género

5. Idioma

6.Nivel educativo

7. Área de estudios

8. Colegio

9. Afinidad étnica

10. Renta y patrimonio

11. Propiedad y tipo de vivienda

12. Valor de la vivienda

13. Tamaño de la vivienda

14. Metros cuadrados de la vivienda

15. Año en que la vivienda fue construida

16. Composición del hogar

17. Usuarios en nuevas relaciones

18. Tu cumpleaños y aniversario

19. Si está lejos de su familia o ciudad natal

20. Cumpleaños de amigos, comprometidos, amigos que se han mudado recientemente

21. Usuarios en relaciones a larga distancia

22. Usuarios con nuevos trabajos

23. Parejas recientes

24. Usuarios recién casados

25. Usuarios que se acaban de mudar

26. Usuarios con cumpleaños cercanos

27. Padres

28. Si esperas un bebé

29. Madres, divididas por “tipo” (deportistas, de moda, etc.)

30. Si son propensos a participar en política

31. Conservadores y liberales

32. Estado de tu relación

33. Para quién trabajas

34. Industria

35. Título profesional

36. Tipo de oficina

37. Intereses

38. Dueños de motos

39. Si tienes pensado comprar un coche (qué tipo, marca y cuándo)

40. Si compraste piezas o accesorios de coches recientemente

41. Si eres propenso a necesitar piezas o servicios de coches

42. Estilo y marca de coche que conduces

43. Año de compra del coche

44. Edad del coche

45. Cuánto dinero podrías gastar en tu próximo coche

46. Dónde es probable que el usuario compre otro coche

47. Cuántos empleados tiene tu compañía

48. Dueños de pequeñas empresas

49. Usuarios que trabajan en gerencia o son ejecutivos

50. Si has donado a la caridad (divididos por tipo)

51. Sistema operativo

52. Si juegas en Facebook

53. Dueños de una consola de videojuegos

54. Creadores de eventos en Facebook

55. Si has realizado pagos en Facebook

56. Si has gastado más del promedio en Facebook

57. Administradores de páginas de Facebook

58. Si subiste fotos recientemente a Facebook

59. Navegador de Internet

60. Servicio de e-mail

61. Adoptadores tempranos o tardíos de tecnología

62. Expatriados (divididos por país del que provienen)

63. Si perteneces a una cooperativa de crédito, banco nacional o regional

64. Inversores (y tipo de inversión)

65. Número de líneas de crédito

66. Si tienes tarjetas de crédito activas

67. Tipo de tarjeta de crédito

68. Usuarios de tarjeta de débito

69. Si mantienes un saldo fijo en su tarjeta de crédito

70. Usuarios que escuchan la radio

71. Preferencia de programas de televisión

72. Usuarios de dispositivo móvil (divididos por marca)

73. Tipo de conexión a Internet

74. Usuarios que han adquirido recientemente un dispositivo móvil

75. Usuarios que acceden a Internet desde un dispositivo móvil

76. Usuarios que usan cupones o descuentos

77. Tipo de ropa que usas en tu casa

78. Momento del año en que haces más compras

79. Compradores asiduos de cerveza, vino o licores

80. Usuarios que compran comestibles (y qué tipo)

81. Usuarios que compran productos de belleza

82. Usuarios que compran medicamentos

83. Usuarios que gastan dinero en productos para el hogar

84. Usuarios que gastan dinero en productos para niños o mascotas

85. Usuarios que compran online

86. Tipo de restaurantes que frecuentas

87. Tipo de tienda en la que compra

88. Usuarios “receptivos” a las ofertas

89. Cuánto tiempo viviste en tu casa

90. Usuarios propensos a mudarse pronto

91. Interesados en los Juegos Olímpicos, fútbol o Ramadán

92. Si viajas con frecuencia (trabajo o placer)

93. Si te desplazas para trabajar

94. Tipo de vacaciones a las que sueles ir

95. Si volviste hace poco de un viaje

96. Si usaste una app de viajes

97. Si tienes una multipropiedad

98. Si tienes mascota o hijos y tiendes a gastar mucho dinero en ellos

Cómo descargar esta información

Es muy fácil. Ve a Facebook, busca “Configuración”, opción que se encuentra en la barra azul de la parte superior, y ahí ingresarás a “Configuración General de la Cuenta”. Debajo te despliega las opciones de descarga de esta información. Da clic en el enlace que aparece. Se abrirá una nueva página en donde deberás dar clic al botón verde para poder crear el archivo ZIP, y de inmediato te pedirá que escribas tu contraseña.