Las dos grandes fallas de USCIS sobre “green cards”

Un reporte del Departamento de Seguridad Nacional expone los problemas que afectan a inmigrantes

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) enfrenta dos problemas que afectan a los inmigrantes que solicitan la residencia legal permante o “green card”: no informa claramente los procedimientos y estatus en su página web y, peor aún, tarda hasta el doble de los 120 días estimados en otorgar o responder por ese beneficio migratorio.

A fin de atender quejas del Congreso, la Oficina del Inspertos General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revisó los procedimientos y dio a conocer sus resultados en el reporte “El sitio web de USCIS tiene información poco clara y ofrece periodos de respuesta inviables sobre las aplicaciones de tarjeta verde”.

“La información no está clara y no es útil para los clientes de USCIS, porque no refleja el tiempo real que las oficinas de campo necesitan, en promedio, para completar las solicitudes de tarjeta verde”, se expone en las conclusiones de la inspección, firmadas por el inspector general, John V. Kelly. “Además, el tiempo real promedio que toma USCIS para completar las aplicaciones de la tarjeta verde se ha alargado… no se está cumpliendo con el objetivo de adjudicar aplicaciones en 120 días“.

El dato más alarmante es que las aplicaciones tardan hasta 240 días en tener una respuesta, es decir, casi ocho meses, lo cual fue informado al director de USCIS, Francis Cissna.

“(Se ha) ha tratado de ayudar a las oficinas de campo a permanecer cerca para el objetivo de 120 días, (pero) creemos que el objetivo de tiempo (de respuesta) es poco realista, dada la cantidad de factores que pueden retrasar el proceso y la importancia de seguir examinando minuciosamente a solicitantes”, detalla el informe.

Para dimensionar el universo al que se enfrenta USCIS, sólo en el último trimestre del año fiscal 2017, recibió más de un millón de peticiones de “green card”, pero esa cifra sólo corresponde a procesos de inmigrantes basados en relaciones familiares, como esposos de ciudadanos estadounidenses o la petición para padres o hermanos, de la cual se recibieron 540,810 aplicaciones.

“En los últimos años, el volumen de aplicaciones ha excedido la capacidad de USCIS para adjudicar esas aplicaciones a tiempo”, reconoció Katie Tichacek, portavoz de esa oficina en Nueva York. “Como resultado, el retraso acumulado y los tiempos de procesamiento de las aplicaciones han aumentado“.

Este problema comenzó a crecer en 2011, cuando el promedio de respuesta ya era de 200 días y alcanzó su pico en 2015 cuando fue de 251 días, lo que significa que hubo aplicaciones que tardaron más de ocho meses, aunado a que la información presentada en la página de internet era errónea. Por ejemplo, en 2016 se informó que la respuesta era de 205 días, cuando en realidad tardaba 245. La evolución puede verse en la siguiente gráfica.

Tichacek enlistó acciones en proceso para intentar reducir los tiempos de respuesta, para lo cual incluye una análisis de cuál debe ser un periodo realista, basado en la demanda y la capacidad de USCIS.

“La Oficina de Desempeño y Calidad de USCIS tendrá un grupo de trabajo para volver a evaluar la meta actual de 120 días para los ajustes de la I-485”, expuso la funcionaria. “El grupo de trabajo considerará si es necesario adoptar un nuevo objetivo para los tiempos de procesamiento y cuál debería ser el objetivo del tiempo de procesamiento”.

Esos cambios, sin embargo, no serán sencillos, ya que la fecha estimada para que concluyan están planteada al 31 de diciembre de 2019.

La nueva página web

Hace una semana, USCIS lanzó su nueva página web, aunque no se trató de un diseño integral, el portal ofrece de inicio información más clara para encontrar los diferentes trámites que se ofrecen.

“La OIG recomendó que el USCIS presente información en el sitio web de una manera que refleje con mayor precisión los tiempos de procesamiento. En respuesta a esa recomendación, estamos construyendo esfuerzos que ya estaban en marcha”, explicó Tichacek.

La portavoz dijo que este mes quedará completo el nuevo diseño que “incluirá un piloto que presenta la nueva metodología para calcular los tiempos de procesamiento”, a fin de ofrecer respuestas más cercanas a la realidad.

“El proyecto piloto se extenderá hasta septiembre de 2018, después de lo cual las oficinas de USICS evaluarán el proyecto y determinarán si se necesitan modificaciones a la metodología o el diseño”, adelantó Tichacek, aunque reconoció que hay cambios en la web que no eran respuesta al reporte de OIG. “El objetivo del rediseño es hacer que uscis.gov sea lo más claro y fácil de navegar posible, al tiempo que se abordan las recomendaciones de la OIG”.

La siguiente gráfica muestra las características generales del nuevo sitio.

Conforme los cambios planteados por Tichacek se desarrollan es posible que los actuales o nuevos solicitantes de residencia legal permanente experimenten tiempos de respuesta de hasta ocho meses, aunque podría haber inmigrantes a quienes el trámite tarde menos de tres meses. No hay una respuesta clara sobre esos tiempos tan dispares.