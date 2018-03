Miguel Herrera afirma que ya no es un ‘Piojo’ violento

El técnico americanista se sorprendió de no haber golpeado a Hernán Cristante

CDMX, México – Hasta a Miguel Herrera le sorprende su madurez.

El “Piojo” destacó su autocontrol contra Hernán Cristante en el América-Toluca, una situación inusual porque su fuerte temperamento le costó la convocatoria al Mundial de 1994 -según Miguel Mejía Barón– así como su cese del Tricolor, luego de su agresión al cronista y analista de TV Azteca Christian Martinoli.

“Me sorprendió muchísimo porque yo, la verdad, no estaba ni enojado ni caliente, lo estaba calmando. Me sorprendió más mi reacción: me tranquilicé, me calmé y después lo platicamos. Me dijo: ‘Sí, me calenté, me equivoqué‘. Le dije: ‘No pasa nada, son cosas del juego’, pero me sorprendió más el haber aprendido y madurado, de muchos errores que comete uno”, expresó Herrera, para TDN.

Eso sí, ni toda la madurez del mundo evitó que el “Piojo” criticara el trabajo del árbitro Jorge Antonio Pérez Durán, quien a su juicio influyó en la derrota del América de 2-1 contra el Toluca.

“La verdad que estoy tranquilo, el equipo no hizo mal trabajo el sábado, creo que el mal trabajo lo hizo la gente de negro, y muy mal trabajo porque no fue parejo en las marcaciones: nos anula un gol -solamente él inventó la falta- era el 2-0 y el partido cambiaba. Vinieron tantas cosas en el partido que terminamos perdiendo y me parece que hasta con 10 hombres pudimos sacar un mejor resultado“, mencionó.

A Herrera le gusta el futbol que está mostrando su equipo.

“Hoy hablando en la Fecha 12 ni modo que diga que estamos por alcanzar un porcentaje, sería muy tonto de mi parte y poco ético de mi trabajo decir que nos falta”, comentó.