Video: Melania se defiende de las críticas sobre su “plan estrella” y dice que no se rendirá

Luego de recibir cientos de críticas de diversos sectores por no cumplir su única promesa como primera dama, Melania Trump habló a la prensa y los directivos de las empresas de tecnología sobre su intención de luchar en contra del acoso cibernético.

“Soy muy consciente de que la gente es escéptica de que yo discuta este tema. Muchos me han criticado por mi compromiso de abordar este tema, y ​​sé que continuará “, dijo Melania al comienzo de una reunión con líderes tecnológicos.

