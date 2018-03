Daniel Sarcos: ¿Sale de ‘Un Nuevo Día’?

Todos los detalles de su posible salida y quién lo podría reemplazar

A siete años de haber sido anunciado como presentador de ‘Un Nuevo Día’, a Daniel Sarcos no le habrían renovado el contrato, y en unas semanas se despediría de las mañanas de Telemundo.

Así nos lo confirmó una fuente dentro de la cadena que nos aseguró que, incluso, Sarcos se habría enterado que ya no estaría en ‘Un Nuevo Día’ cuando en el plan de quiénes serían los presentadores que viajarían a Rusia para cubrir la Copa Mundial, le informaron que él no estaba entre los corresponsales.

Sarcos lleva 7 años presentando el show matutino junto a Rashel Díaz, Ana María Canseco y Adamari López. A su lado han pasado diferentes co-conductores masculinos como Diego Schoening y hace unos meses, Mauricio Paco Mancera.

Nos comunicamos con Telemundo para tener su confirmación o reacción al respecto, y vía e-mail nos respondieron lo siguiente: “En este momento no tenemos ningún comentario. Gracias”. Ni confirmando, ni tampoco negándolo.

También hemos intentado hablar con Daniel Sarcos a través de su publicista, Josué Rivas, quien nos respondió lo siguiente:

“Le envié tus preguntas a Daniel, y hasta el momento no he tenido respuesta. Tan pronto me haga sus comentarios te los hago llegar”.

Hemos hablado con varias personas y colegas que trabajan dentro del show, quienes no parecen saber nada de la salida de Sarcos, pero sí nos han comentado que les llama la atención lo triste y deprimido que se le ve, teniendo en cuenta que de algún modo es la alegría y alma del equipo.

Sarcos, además de ‘Un Nuevo Día’, conduce, desde hace 8 años un exitoso show en República Dominicana, ‘Aquí se Habla Español’, siendo uno de los programas más visto del país.

La pregunta es, ¿si no hay un cambio de última hora y finalmente deciden renovarle el contrato, quién lo reemplazará?

El nombre que más suena es el de Marco Antonio Regil, a quien además lo hemos visto en la fiesta de la presentación del Telemundo a la industria (NATPE).

Según pudimos averiguar, Regil, quien estará este fin de semana participando de Teletón USA para Univision, luego de terminar con ese compromiso, sería anunciado como el nuevo talento exclusivo de la cadena hermana de NBC.

Además de ser el único presentador masculino de las mañanas de Telemundo, en este momento, Sarcos entretiene al público haciendo despliegue de todo su talento con sus imitaciones, sus chistosos personajes, y lo hemos visto más de una vez emocionarse con alguna historia conmovedora.

