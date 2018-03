Christopher Uckermann de ‘Rebelde’ fue señalado como ‘gordo’ y se convirtió en vegano

El actor explica como fue el proceso de transición

El actor Cristopher Uckermann ahora es vegano; estilo de vida que lo hace sentirse muy saludable y que lo ha hecho perder muchas libras, después de que recibió críticas por estar gordo.

“Ya sabes que la gente habla y creo que el juicio es una de las cosas que al ser humano se le hace muy fácil, pero creo que tienen que enfocarse en su crecimiento espiritual y dejar de señalar a otros, creo que es momento de eso”, declaró.

Muy tranquilo, sonriente y relajado, el ex RBD platicó cómo se la ha pasado siendo vegano: “Yo en lo personal ya llevo un rato siendo vegano, unos tres años y medio; en mi casa tengo mis plantitas les pongo música clásica, les hablo; amo las flores y las plantas. Me convertí a vegano por los animales y me siento más sano; un día se me dejo de antojar la carne y dije que era el momento y me he sentido muy bien”, contentó.

Focus A post shared by Christophervon (@christophervuckermann) on Feb 22, 2018 at 5:32pm PST

Por último, comentó si fue difícil tomar le decisión de convertirse en vegano: “No fue complicado, es un proceso personal en el momento que uno lo siente, yo en lo personal me identifico con eso; siempre me sumo a causas que realmente sienta”, finalizó.