Luciano Pereyra comparte su emoción por su primera gira en Estados Unidos

Luciano Pereyra es uno de los artistas argentino más exitosos. Desde hace 20 años enamora con sus canciones no solo en su patria, sino también en todo Latino América, y pese a esto, va por un desafío más: una gira de conciertos en Estados Unidos, este país donde tiene tantos fans que durante años soñaron con verlo y escucharlo en persona.

En exclusiva hablamos con Luciano, quien nos adelanta lo que veremos en su gira este próximo abril cuando se presente en New York, New Jersey, Los Angeles y Miami.

Pregunta: Preparas tu gira de concierto en Estados Unidos. ¿Qué significa para ti cantar aquí?

Luciano Pereyra: Es una experiencia fantástica, siempre he tenido la posibilidad de viajar a Estados Unidos para grabar mis discos y demás, pero nunca para hacer una gira de concierto… La verdad que me tiene muy entusiasmado, muy feliz, con la ansiedad, con ganas de poder estar cantando en otro país, y haciendo lo que me gusta hacer, que es cantar. Es una bendición para mí.

P: ¿Cómo nace la idea de estos conciertos?

L.P: Es un desafío siempre salir a tocar, te dan muchos nervios cualquier escenario, porque lo tomo con mucho amor, con mucha responsabilidad. A veces el escenario no tiene país, es un viaje nada más el hecho de ir a tocar a otro lugar, pero sí es algo nuevo de poder hacer por primera vez una gira en Estados Unidos, un país que nunca había tenido la posibilidad de tocar, eso está bueno también, porque después de tantos conciertos por toda América Latina, por mi país, de repente llega la posibilidad de empezar de nuevo, de cero, con un nuevo país, y eso me llena de entusiasmo, es un recambio de energía importante para mí. Me encantan los desafíos, empezar de cero, porque eso es parte de crecer, no solamente como músico sino también como persona.

P: El hecho de que ahora estén las redes sociales, tienes más o menos una idea de que en Estados Unidos tienes muchos seguidores, cuando se empezó a anunciar de que venías de gira, ¿cuál fue la respuesta?

L.P: Ha sido muy buena e instantánea… Viene muy bien la venta de entradas en cada lugar que tengo posibilidad de tocar, y eso me da una gran satisfacción, y es obviamente, también lo que hoy en día se puede generar, y se puede conocer a través de las redes sociales… Sorprendido por un lado que de repente en otro país, en grandes ciudades del mundo, como las que tiene Estados Unidos, se escucha mi música y tengo ahora la posibilidad de ir a cantarlas y presentarlas en vivo, eso para mí es un honor.

P: Llevas 20 años de carrera, ¿cómo podrías definir la música en tu vida?

L.P: La música es un modo de vida, porque es un modo de comunicar, de expresar, de canalizar también… Yo no soy de hablar de mi vida privada pero creo que canto lo hago aun más, en cada canción uno puede desnudar el alma, y puedes expresar lo que sientes, es una manera también de desahogarme, y es una manera de sentirme libre, de sentirme haciendo lo que me gusta, eso sí es una bendición. Que una canción sea el hilo conductor de esa comunicación, que dura tres o cuatro minutos, y puede resumir una historia de vida, de amor, de desamor, de pasión, y que la gente se sienta identificada con eso, y que te puedas comunicar, y que el idioma sea la música, eso es fabuloso, encima compartirlo con tanta gente durante tantos años es algo que realmente me pone muy pero muy feliz.

P: Cada canción puede marcar una etapa de tu vida, ¿cuál podría ser para esta?

L.P: ‘Como Tú’, porque esa canción me parece una declaración de amor muy linda de cuando uno se la juega todo por amor y quiere conocer a alguien, conquistar a alguien, le dices un montón de cosas pero no solamente llevado a una historia romántica, es en una declaración de amor, hay pasión y uno tiene que tener siempre pasión por lo que hace, no solo en pareja sino en el trabajo, en la familia, en los afectos, en los amigos.

P: Si pudieras definirte, para aquellos que van a tener el placer de conocerte en esta gira, ¿quién es Luciano Pereyra?

L.P: Un cantante, un músico argentino que hace música con amor y con pasión, y que a la hora de cantar me entrego en cuerpo y alma, y eso es lo que me gusta hacer.

Luciano Pereyra se estará presentando el 7 de abril en Envy Night Club, New Jersey, NY. El 8 en King Blues Club & Grill New York, NY. El 13 en Flamingo Theater, Miami FL. Y el 14 en Alex Theatre, Los Angeles, CA.

ESCUCHA ‘COMO TÚ’: