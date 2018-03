Teletón USA: Pese al gran esfuerzo seguirán recaudando para llegar a la meta

Todo lo que pasó en las 33 horas en donde faltó dinero, pero sobró el amor

Teletón USA sobre pasó la meta del amor, del esfuerzo sobre humano de los talentos, productores, técnicos, camarógrafos y colaboradores, quienes durante más de 33 horas, sin descanso y sin bajar los brazos dieron todo y más por llegar a la meta de los 10 millones de dólares que, en esta oportunidad no se alcanzó.

Después de 33 horas de transmisión interrumpidas por el partido de México, la marcha nacional y los noticieros nacionales y locales, a las 3 AM hora del Este del ya domingo 25 de marzo, Galilea Montijo, Karla Martínez, Raúl González, Alan Tacher, Borja Voces y Jomari Goyso, salieron al escenario principal de Teletón USA, acompañados de Francisca ‘Fica’ Soriano, directora de la Fundación Teletón USA, para anunciar que pese al gran esfuerzo de todos, y en especial de las personas que con tanto amor donaron, no se pudo llegar esta vez a la meta, por lo menos en la horas estipuladas, y se seguirá recaudando hasta el jueves 29 de marzo.

Como nos lo dijo Fernando Landeros, fundador y presidente de Teletón, la meta de este año era de 10 millones, y al cierre de la transmisión habían alcanzado casi la mayoría: 8,051,810 dólares, faltándole para llegar 1,948,190 dólares.

A diferencia de otros años, en esta oportunidad, hubo varios factores que afectaron la recaudación, el mayor de ellos fue la interrupción del Teletón USA en el en vivo en varias ocasiones. El viernes dos horas con el partido de México y el sábado en varias ocasiones con los reportes de la marcha nacional. También las dos horas de unión entre los Teletones de Estados Unidos y México en donde, por ejemplo, se veía al aire las recaudaciones del país vecino y no las de aquí.

Y en una hora clave, las de las 11 de la noche del sábado, por primera vez en la historia se decidió interrumpir Teletón para dar paso a los noticieros locales y el nacional, haciendo caer las donaciones estrepitosamente en ese momento.

Sin embargo, el gran amor de la gente que siguió el lema de este año ‘Estamos Unidos’, no abandonó al gran esfuerzo de los talentos que, desde Miami, Los Angeles, New York, Tijuana y el CRIT de San Antonio, no dejaron caer sus brazos prácticamente sin dormir durante casi tres días.

Raúl González, Karla Martínez, Alan Tacher, Galilea Montijo, Borja Voces, Alejandra Espinoza, Marco Antonio Regil, Francisca Lachapel, Julián Gil, Satcha Pretto, Yisus Díaz, Pamela Silva, Ana Patricia Gámez, Clarissa Molina, Raúl de Molina, Carlos Loret de Mola, Teresa Rodríguez, Chiquinquirá Delgado, Carlo Calderón y Jackie Guerrido, fueron algunos de los talentos que estuvieron en la conducción de las diferentes ciudades.

Y más de 40 artistas dijeron que ‘sí’ para ayudar a esta causa. Así fue como vimos a Luis Fonsi cantando en el CRIT de San Antonio, a Emmanuele Kelly junto a la sorpresa de Teletón, Chris Martin de Coldplay; Chiquis Rivera junto al holograma de su madre Jenni Rivera; Nacho; Ricardo Montaner con sus hijos; Chyno Miranda; El Dasa; Olga Tañón y muchos más.

Los momentos emotivos de la jornada estuviera a cargo, sin duda, de Karla Martínez y de Raúl González, quienes cada vez que presentaban y entrevistaban algunas de las historias y personas que han podido cambiar su vida después de los tratamientos en el CRIT, conseguían redoblar la apuesta de donaciones que se reflejaban en los bancos telefónicos.

“Estamos felices y orgullosos de lo conseguido. La solidaridad de la gente, de los latinos se vio reflejado en este esfuerzo de todos por estos niños que tanto lo necesitan”, dijo Karla Martínez al terminar la jornada, algo en lo que también coincidió su compañero Alan Tacher: “Sin duda ha sido una jornada donde prevaleció la solidaridad”.

Raúl González, quien regresó a Univision después de 4 años para conducir lo que el llama “el programa que más extrañaba de la cadena”… Terminó las 33 horas en donde no se tomó descanso, con la satisfacción de haber dejado todo su profesionalismo, pasión y corazón en este Teletón USA, en donde lo vimos correr para vestirse de Doña Meche, y sobre todo, lo vimos fuera del aire, compartiendo y animando al público, y ocupándose de darle amor a los niños discapacitados y sus familias que estaban presentes en el estudio.

“Aunque aún no llegamos a la meta, cumplimos la misión de unirnos por amor, amor a estos niños que gracias a las donaciones de cada uno de ustedes, podrán tener la oportunidad de cambiar sus vidas. Estoy muy feliz y agradecido de formar parte de Teletón USA, Dios nos da una misión a cada uno de nosotros, y esta es la mía: con profesionalismo y pasión poder devolver algo de lo que tanto me ha dado y me da el público en estos 41 años frente a las cámaras. Pero esto continúa y tenemos que seguir trabajando para llegar a la meta antes del jueves 29 de marzo”, expresó Raúl González.

A través de los diferentes shows de Univision como ‘Despierta América’, ‘El Gordo y la Flaca’ o ‘Primer Impacto’, se seguirán recaudando las donaciones con la esperanza de que este próximo jueves se pueda decir una vez más: “superamos la meta”.