Los personajes de Luis Miguel La Serie en palabras del propio elenco

Diego Boneta (Luis Miguel), Camila Sodi (Erica), Óscar Jaenada (Luis Rey) y Paulina Dávila (Mariana) hablan sobre sus papeles en la serie de Telemundo y Netflix

La serie sobre la vida de Luis Miguel, autorizada por el artista mexicano, ya está en proceso de post-producción y pronto llegará a las pantallas. Quizá por la dimensión del propio cantante y por lo poco que él mismo ha compartido de su vida personal, no se ha sabido mucho hasta ahora de los personajes de la serie. Pero pudimos hablar con ellos para que nos contaran de primera mano cómo entienden los papeles que interpretan.

Luis Miguel – Diego Boneta

El encargado de dar vida al artista mexicano es Diego Boneta, que sorprendió en las primeras imágenes del rodaje que vieron la luz por su impresionante parecido con “El Sol”.

“Es el papel más importante que he hecho en toda mi vida”, asegura Boneta. “Desde que me quedé con el papel sabía que la preparación que implicaba, la disciplina y la seriedad iba a ser algo súper fuerte. Luis Miguel es alguien que yo he admirado desde niño. Yo cantaba ‘Suave’ cuando tenía tres años. Fue el primer artista que vi en concierto. Ha habido muchas coincidencias en nuestras carreras. La primera canción que yo canté fue una de él a los 12 en ‘Código Fama’, que fue donde me inicié”.

“Es alguien icónico. No sólo en México sino en toda Iberoamérica. Sabía la responsabilidad que esto llevaba detrás”, continua Boneta.

“Hemos pasado muchas horas juntos, nos hemos reído muchísimo”, cuenta Boneta de sus encuentros con el propio Luis Miguel durante la preparación de su personaje. “Admiro mucho que haya tenido el valor de contar todo esto”.

“Él es muy old school y muy divertido, con mucho sentido del humor”, asegura. “Cuando la gente vea la serie verá a Luis Miguel de otra manera, muy positiva”.

Erica – Camila Sodi

La actriz mexicana Camila Sodi interpreta a Erica, el gran amor de la vida de Luis Miguel, pero “Erica” no es el nombre de la persona real, por lo que Sodi sólo da detalles un poco vagos sobre la identidad de su personaje.

“Luis Miguel fue un donjuán, un ladies man, pero esta partecita de vida de los dos, de cómo les fue cambiando de rumbo, de lo importante que fue este amor para él… Ellos se conocían de cuando eran muy chiquititos, que es la diferencia más grande y lo que los cimbra, lo que los cambia. Era una especie de prima-amiga de la infancia que luego se convirtió el algo más”, cuenta Sodi sobre su personaje.

“Ella era una mujer que dejaba que él brillara, muy humilde, que no necesitaba tanta atención”, añade. “Nunca esta chica quiso protagonizar. Ella era feliz siendo quien era. Era una gran mujer… Es una gran mujer, muy culta, de las más cultas que conoces. Muy leída, muy inteligente. Hermosísima por dentro y por fuera”, dijo Sodi sobre la persona real a la que interpreta, la cual considera una “muy buena amiga”.

[Por todas las pistas dadas por Sodi, entendemos que está hablando de Issabela Camil, hermana de Jaime y Jorge Camil. Sodi fue pareja de este último].

Luis Rey – Óscar Jaenada

El padre de Luis Miguel, quien le marcó la carrera para bien y para mal, está interpretado por el español Óscar Jaenada, que ya trabajó en México para dar vida a “Cantinflas”. Cuando le dieron la biografía de Luis Rey mientras estaba trabajando en otro proyecto en Canadá se quedó “fascinado” por el personaje y empezó su investigación para el papel. “Que es lo que me pone”, asegura Jaenada.

“Era un tío muy inteligente, un artista con malas decisiones”, explica. “Un tipo muy sentido. Si eras su amigo, eras su amigo. Si eras su enemigo, eras su enemigo. Un gaditano por el mundo”.

“Algunas cosas me costaron mucho. Sobre el trato con su hijo [Luis Miguel]. Yo soy padre también y eso fue una investigación larga y muy de sangre. Yo pensaba: ‘Esto tiene que tener una razón’, porque si no, no se hace algo así”, explicó Jaenada sobre la relación entre Luis Rey y Luis Miguel. “Traté de entender por qué trataba así a su hijo”.

“Luis Rey hizo a Luis Miguel como él quiso”, opina Jaenada. “Él tenía muy claro lo que quería hacer con él y todo o casi todo de Luis Miguel tiene una raíz es Luis Rey”.

“Acabo agotado tras el rodaje”, explica el actor español. “Luis Rey era un personaje que gritaba mucho, muy nervioso, muy altivo, muy tenso. Constantemente tenía que estar controlándolo todo porque era bastante embaucador. Era una tensión muy grande”.

Mariana – Paulina Dávila

La actriz colombiana Paulina Dávila se tuvo que poner en la piel de una joven mexicana para interpretar a Mariana Yazbek, la primera novia de Luis Miguel cuando éste tenía sólo 18 años.

“Mariana es una chica joven, creativa, muy metida en su mundo y en sacar su carrera. Es fotógrafa”, explica Dávila sobre su personaje. “En la historia se va revelando quién es ella para él, que es lo interesante en la historia. Es una chica muy amorosa y tienen una historia de amor muy bonita”.

La actriz colombiana habló con la Mariana real, que le “regaló detalles” para construir el papel. “Es muy interesante interpretar a un personaje que existe. Es la primera vez que lo hago y de alguna manera te genera una responsabilidad. Aunque esto no deja de ser una historia y es una interpretación mía del personaje”.