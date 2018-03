Daniel Sarcos confirma su salida de ‘Un Nuevo Día’ y Telemundo

Mira cómo dio la noticia en vivo

Daniel Sarcos confirmó hoy, en ‘Un Nuevo Día’, lo que en exclusiva te contamos hace una semana: su salida del show matutino y de Telemundo.

Sentado en el living del set de ‘Un Nuevo Día’, y rodeado por todos sus compañeros, Sarcos confirmó que se “separaba” del show y de la cadena, pues había firmado con la Lotería de República Dominicana uno de los contratos más ambiciosos de su carrera que le impedía cumplir con el programa.

Luego de anuncio, la primera en tomar la palabra fue su compañera y gran amiga Rashel Díaz, quien entre lágrimas le agradeció los 7 años de compañerismo, de buen humor y destacó cómo siempre tenía una palabra de aliento o un consejo para todos tanto en lo profesional como en lo personal.

Aunque hoy oficializó su salida, en verdad Daniel Sarcos seguirá en el show dos semanas más hasta que se incorpore Marco Antonio Regil, quien aun no ha sido anunciado.

A través de un comunicado, el presentador venezolano dio más detalles de su versión de por qué ya no estará en Telemundo.

“Ayer firmé uno de los contratos más ambiciosos de mi carrera como animador, imagen y productor del nuevo programa de loterías de la Lotería Nacional Dominicana. El Bingo Nacional, más mi nuevo espectáculo musical unipersonal ‘La Travesía’, a estrenarse el jueves 26 de abril en Miami (Sala de Eventos Marfil, El Doral) me imposibilitan cumplir con mi compromiso con ‘Un Nuevo Día’, por tal razón anuncio hoy mi separación del espacio mañanero de Telemundo en el cual he vivido maravillosos e inolvidables momentos.

Mi hasta luego tiene sabor a logros, me llevo conmigo una familia increíble, cinco nominaciones a los premios Emmy, tres ganados; cinco Premios Billboard Latino animados, así como dos Premios Tu Mundo… Tanto a mis compañeros de Telemundo como al público que me sigue, les reitero que los llevo siempre en mi corazón y se que nos veremos muy pronto”, finalizó.

Además de estas razones, tal como te contamos hace una semana, habría otras que no serían reveladas, pero que nos confirmaron fuentes que trabajan dentro de la cadena. Telemundo habría decidido no renovarle el contrato, y Sarcos se habría enterado que la empresa no contaría más con él como talento, cuando al preguntar qué día viajaba para cubrir la Copa Mundial de Rusia, le informaron que él no era parte de los enviados y solo iría Rashel.

Luego del anuncio, que en vez de hacerlo al final del show como se acostumbra, fue una hora antes de terminar, todos sus compañeros quedaron llorando y tan afectados, que les fue difícil seguir con los segmentos pautados, pues la emoción les ganaba.