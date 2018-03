Dos importantes aliados dudan si apoyarán reelección de Cuomo

La defensora pública Letitia James y la presidente del condado de Manhattan, Gale Brewer, rechazaron un respaldo temprano al gobernador

Sin anunciar a quién van a apoyar, dos prominente demócratas han dejado claro que por ahora no apoyan la ruta a la reelección del gobernador Cuomo en las primarias de septiembre.

La defensora pública Letitia James y la presidente del condado de Manhattan, Gale Brewer, rechazaron respaldar a Cuomo, al ser entrevistadas el viernes en la radio WNYC.

Agregaron que hay algunos asuntos que necesitan ser examinados en la venidera campaña electoral, incluido el transporte público, la vivienda asequible y la educación, antes de que puedan escoger un candidato a gobernador.

También descartaron criticar la idea de que la actriz Cynthia Nixon no esté calificada para ser gobernadora, al señalar que es graduada de Barnard y que ha sido una activista educativa.

Las declaraciones despertaron algunas alarmas porque según New York Post se esperaba que la mayoría de los funcionarios demócratas se alinearan detrás del gobernador titular, que aspira a quedar ratificado para gobernar por un tercer período, tal como su padre Mario Cuomo (1983-1994).

“Me gustaría esperar y ver. No soy un apoyo temprano”, dijo Brewer. “Comparto esa evaluación”, agregó James.

Las primarias demócratas se realizarán el 13 de septiembre y los pre candidatos pueden inscribirse hasta el 12 de julio. Las elecciones finales serán el 6 de noviembre.

Por el lado demócrata han surgido varios retadores para Cuomo. Uno de los casos más sonados es el de Nixon, veterana de Broadway y conocida mundialmente por la serie televisiva Sex and the city. Otros que también han manifestado su interés son Stephanie Miner (ex alcaldesa de Syracuse) y Terry Gipson (ex senador estatal).

Los tres pre candidatos republicanos que han declarado la intención de desalojar a Cuomo de Albany son el senador estatal John DeFrancisco; el ejecutivo del condado de Dutchess, Marc Molinaro; y el afroamericano Joe Holland, ex aliado del ex gobernador George Pataki. Ya han declinado Joel Giambra y Brian Kolb.