Luz Ramos sale en apoyo a Eiza González tras críticas sobre celulitis

Me choca y me dan lastima,la gente hocicona, mala leche, víbora, Tira veneno, come cuando hay, envidiosa,personas que solo usan las redes para sacar lo peor de sí y ofender al otro solo por que ellos son infelices q se me esconden tras un celular o computadora. Bastaaaa

— Luz Ramos (@LuzRramos) March 29, 2018