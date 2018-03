Samsung Galaxy S8: análisis del teléfono insignia de Samsung de 2017

Excelente rendimiento, gran cámara y hermoso diseño, pero su lector de huellas tiene sus fallas

El Samsung Galaxy S8 es un hermoso celular resistente al agua con un excelente rendimiento, duración de batería y cámara fotográfica. Además, Samsung Pay es excelente, tiene 64GB de almacenamiento base, ranura para tarjeta microSD, carga inalámbrica, lector de iris y el nuevo puerto USB-C.

Este teléfono de Samsung, al igual que el Galaxy S8 Plus ofrece un muy buen desempeño; tiene buenas cámaras; su batería le dura un decente; presenta resistencia al agua; se puede expandir su almacenamiento con tarjetas microSD; el nuevo puerto USB-C; carga inalámbrica y un montón de funciones y características resultan ser muy útiles.

Sin embargo, el lector de huellas del Samsung Galaxy S8 perjudica la experiencia, ya que está ubicado en un lugar poco práctico, no es muy sensible y tampoco es muy rápido; además, hace que ensucies la cámara o que tomes más tiempo para desbloquear el celular, algo que uno debe hacer muchas veces durante el día. Y aunque incluye la tecnología de reconocimiento facial y un escáner de iris, estas opciones no llegan actualmente a ser tan precisas y prácticas como lo que ofrecen generalmente los lectores de huellas de celulares.

— Por Juan Garzón, CNET en Español