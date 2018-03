Conductor de MTA resucita a un pasajero en la línea F en Queens

Le aplicó resucitación cardiopulmonar (RCP) cerca de la estación Jackson Heights-Roosevelt Av

Fue “un miércoles de resurección” para un pasajero de mediana edad cuya vida fue salvada por Kevin Bartsch, un conductor de la línea F del subterráneo.

Cuando los pasajeros lo alertaron sobre un hombre inconsciente a bordo, Bartsch le aplicó resucitación cardiopulmonar (RCP) cerca de la estación Jackson Heights-Roosevelt Avenue, en Queens, a las 6.20 p.m. del miércoles.

El pasajero no identificado había sufrido un ataque cardíaco. “Encontré a este caballero desplomado en el banco, la gente decía que estaba muerto”, recordó Bartsch, de 50 años, citado por New York Post. “Noté que sus labios estaban azules. Comprobé un pulso carotídeo. No tenía“, agregó.

El conductor, que ha estado con MTA durante dos años y aprendió RCP durante sus días como voluntario de FDNY EMT, bombeó sobre el pecho del hombre. Luego llegó un paramédico para aplicar un desfibrilador, pero el paciente ya había recobrado el conocimiento.

“Quería levantarse”, recordó Bartsch. “Le dije: ‘Escucha, acabas de morir‘, y conseguí que se acostara nuevamente”.

Bartsch continuó su ruta tan pronto como el hombre fue retirado del vagón y trasladado al Hospital Elmhurst.