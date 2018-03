Destruyen tabla de “Los Diez Mandamientos” en iglesia de Jersey City el Jueves Santo

Ha habido varios actos de vandalismo en esa misma iglesia. La policía investiga si se trata de crímenes de odio.

Una tabla de concreto con “Los Diez Mandamientos” fue destruida parcialmente en la iglesia católica “Our Lady of Victories”, en Jersey City, el Jueves Santo.

La imagen destrozada contenía los tres primeros mandamientos. Una segunda tableta, que detalla los mandamientos del 4 al 10, no fue atacada.

“La empujaron directamente (y la rompieron) en pedazos”, dijo el padre Michael, vicario parroquial. “No sabemos de dónde vino este hombre ni cuál era su propósito”, comentó, mientras se adelantan las pesquisas.

Ha habido varios actos de vandalismo en esa iglesia en los últimos años, agregó el padre. La policía investiga si se trata de crímenes de odio.

Algunos de los vándalos han sido ubicados y arrestados. “Si saben o no que es Jueves Santo, probablemente no. Pero cuando algo molesta a alguien, no les importa qué día sea”, declaró a PIX11.

En julio, un hombre enmascarado derribó una estatua de la Madre María. La iglesia la reemplazó con otra que también fue destrozada el mes pasado por un hombre que saltó una cerca y la empujó.