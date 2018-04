Boxeador confiesa su deseo de matar a un rival en el cuadrilátero

Deontay Wilder, mejor conocido como "Bronce Bomber" hace la sorprendente revelación en un programa de radio

El campeón mundial de los pesos pesados de boxeo, Deontay Wilder, dejó atónitos a los conductores de un programa de radio, al confesar que le gustaría sumar a su lista de récords, el asesinato de un rival en el cuadrilátero.

En entrevista para el programa de radio “The Breakfast Club“, que se transmite en Estados Unidos, el boxeador, mejor conocido por su apodo “Bronce Bomber“, advirtió que arriba del ring se transforma por completo y aseguró no sentir ningún miedo por sus adversarios.

“Quiero un cuerpo en mi cartel, quiero uno, quiero uno, quiero uno, de verdad. Ese es el ‘Bronce Bomber’, él quiere uno. Yo soy el ‘Bronce Bomber’, pero está loco. Es difícil describir, cuando soy el ‘Bronce Bomber’, no me importa, todo sobre mí cambia. No me pongo nervioso, no tengo miedo, no siento nada sobre mi adversario”, dijo el boxeador durante la charla radiofónica.

Deontay, de 32 años, posee un récord invicto luego de 40 peleas e incluso casi perfecto, pues en 39 combates ha logrado el triunfo por la vía del nocaut. Entre sus logros se encuentra una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Aquí te dejamos el video de las polémcas declaraciones del pugilista durante la entrevista.