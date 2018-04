Aseguran que Angelina Jolie coquetea con actor casado, Ethan Hawke

La fuente asegura que la situación tiene incómoda a la esposa del actor

Según fuentes anónimas comentaron en Radar Online, que la actriz y productora Angelina Jolie siente una atracción hacia su ex compañero en la película “Taking Lives” (2004) Ethan Hawke, quien ya está casado.

Hace poco más de tres semanas se informó que la actriz estaba saliendo con el actor Garrett Hedlund, y algunas fuentes aseguraron que ella estaría dispuesta a mantener una aventura con él.

La semana pasada intentaron vincular a la artista con un hombre mayor que supuestamente se dedicaba a los bienes raíces, aunque un informante de E! News negó la situación.

“Ella no está saliendo“, comentó la fuente. “Ella está muy enfocada en sus hijos y no tiene mucho sucediendo fuera de eso. Ella ha tenido algunas reuniones de negocios con hombres, pero no eran citas“.

Otros informantes aseguran ahora que Jolie se siente locamente atraída por Hawke, con quien supuestamente retomó una coqueta e intensa amistad.

“Siente mariposas cada vez que ve el nombre de Ethan en su celular“, afirmaron las fuentes a Daily Pop.

Los informadores también señalaron a E! News que a pesar de las insistencias de relacionar a la actriz con diversos hombres ella no tiene tiempo para asuntos amorosos ya que está completamente dedicada a su rol de madre.

El sitio Gossip Cop dice que Radar Online tiende a inventarle romances a la ex de Brad Pitt y no hay nada con Hawke.