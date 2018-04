Barriga de cervecero terminó siendo un tumor

A los médicos les llevó seis horas eliminar el tumor de 30 libras

Kevin Daly no podía entender por qué a pesar de hacer ejercicios y una buena alimentación, su vientre no rebajaba.

Algunos doctores le decían que el tamaño de su barriga era común durante el envejecimiento a sus 63 años. El hombre, residente de Nueva Jersey, también pensó que su afición por la cerveza durante tantos años finalmente le estaba pasando factura.

No obstante, una cirugía al corazón terminó revelando lo que en realidad tenía.

La masa resultó ser un raro tumor canceroso llamado liposarcoma, que crece en el tejido adiposo. Los cirujanos decidieron que el mejor tratamiento sería eliminarlo.

“Durante dos segundos me sentí completamente liberado”, indicó Daly a CBS News. “Y después de eso me quedé petrificado porque después de escuchar que tienes una masa gigante, piensas en el cáncer y no sabía si iba a vivir, si iba a morir o si iba a estar pasando por quimioterapia y radiación durante años. No sabía lo que iba a pasar”, añadió.

El hombre de 62 años fue operado el pasado mes de diciembre en el Hospital Lenox Hill de Nueva York. A los médicos les llevó seis horas eliminar el tumor de 30 libras junto con su riñón izquierdo.