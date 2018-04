Cursos gratis para aprender y divertirse en la Gran Manzana

Una gran variedad de programas educativos y gratuitos para niños desde Kinder hasta High School estarán disponibles para el verano, porque el aprendizaje también puede ser muy divertido

“Bendición abuela”, le dijo Solana Drayton a doña Lucrecia, cuando ella y su mamá, Julia Díaz, fueron a buscarla en el último día del curso de verano del año pasado en el Acuario de Nueva York, en Coney Island.

Durante una semana, Solana viajó todos los días desde Queens para asistir al campamento de verano en el Acuario. Allí compartió con estudiantes de diversas partes de Nueva York y participó en actividades como el acceso a las exhibiciones, encuentros con los animales, experiencias tras bambalinas, investigaciones científicas, juegos, manualidades tanto dentro de los salones de clase como en la playa.

Al aprendizaje sobre las especies y los ecosistemas marinos se sumó la del transporte. La señora Díaz contó que se tomó unos días de vacaciones para enseñarle a usar el subway y poco a poco la dejó sola, una experiencia que les sirvió a ambas ahora que la jovencita ingresará al high school.

Como en años anteriores, el Acuario de Nueva York es una de varias sedes que impartirán una nueva sesión de programas de verano gratuitos de forma coordinada con el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York para alumnos de escuela elemental, intermedia y secundaria con el enfoque de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).

Aquí, por ejemplo, el programa Aquatic Adventurers: AquaBuilders está destinado para niños que cursarán Primero y Segundo Grado; para los niños que ingresarán a Tercero, Cuarto y Quinto Grado está abierto el programa Marine Explorers: Ocean Wonders! y, para los que ingresarán a Séptimo y Octavo Grado, el programa se llama Junior Oceanographers: Marine Research Team. Todas las sesiones se realizarán del 9 al 13 de julio.

Otros campamentos enfocados en la fauna y animales silvestres funcionarán en los Zoológicos de Central Park, El Bronx y Queens, Genovesi Environmental Study Center, el Jardín Botánico de Queens, el Museo de Staten Island y el Centro para el Aeroespacio y las Matemáticas Aplicadas de NYC.

Asimismo habrá campamentos en Intrepid Sea, Air & Space Museum, Museum of the City of New York, Queens County Farm Museum y SUNY Old Westbury.

Más ciencia

STEM Summer in the City 2018 es otro programa gratuito que dura cinco semanas destinado para estudiantes de Segundo a Décimo Grado que tiene como objetivo motivar el desarrollo de habilidades y conocimientos STEM.

Además de los desafíos semanales de STEM, que incluyen codificación y diseño de juegos, desarrollo de soluciones de ingeniería e invención con robótica, el programa también incluye oportunidades de enriquecimiento en Artes, Educación Física y viajes a instituciones culturales de la ciudad de Nueva York.

Las sedes del programa para el nivel elemental son: en El Bronx: Fairmont Neighborhood School; en Brooklyn: P.S. 006 Norma Adams Clemons Academy; en Manhattan: P.S. 036, Margaret Douglas; en Queens: P.S. 182 Samantha Smith; en Queens/Far Rockaway: P.S. 183 Dr. Richard R Green (2-5); y en Staten Island: P.S. 069 Daniel D. Tompkins.

Para los niveles intermedios y high school: en El Bronx: M.S. 390; en Brooklyn: I.S. 096 Seth Low; en Manhattan: Art and Design High School; en Queens: Thomas A. Edison Career and Technical Education High School; en Queens/Far Rockaway: P.S./M.S. 183 Dr. Richard R Green (6-8) y en Staten Island: Ralph R. McKee Career and Technical Education High School.

El curso durará del 5 de julio al 9 de agosto e incluye desayuno, almuerzo y servicio de transporte dependiendo de dónde viven los estudiantes. El proceso para las aplicaciones abrió el 16 de marzo y correrá hasta el 27 de abril y puede hacerlo directamente en la página web del Departamento de Educación y se solicita no abocarse a las escuelas. Los cupos serán asignados por medio de una lotería.

Datos importantes