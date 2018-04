Qué es la listeriosis, enfermedad que se transmite por los alimentos

La bacteria de la listeria es aún más peligrosa para las mujeres hispanas por nuestros hábitos culturales

La listeriosis es una enfermedad causada por comer alimentos contaminados con la bacteria listeria, que a menudo aparece en alimentos procesados, como carnes procesadas o fiambres, y en quesos blandos o productos elaborados con leche no pasteurizada.

A diferencia de muchas otras bacterias transmitidas por los alimentos, la refrigeración no detiene el crecimiento de la listeria. Sin embargo, la cocción y los procesos comerciales como la pasteurización sí destruyen la listeria.

La listeriosis afecta a todas las razas y grupos étnicos, pero las mujeres embarazadas tienen 10 veces más probabilidades de contraer la enfermedad, debido a cambios hormonales que afectan al sistema inmunitario durante el embarazo.

Una madre embarazada puede pasar la listeria a su bebé no nacido sin siquiera saberlo, porque no se sentirá para nada enferma. Sin embargo, la enfermedad puede provocar un aborto espontáneo, la muerte fetal, el parto prematuro, el nacimiento de un bebé con bajo peso, una amplia gama de problemas de salud en el recién nacido o incluso la muerte del bebé.

Por lo tanto, es vital para las mujeres embarazadas evitar los productos lácteos como los quesos blandos a menos que la etiqueta indique que están hechos con leche pasteurizada.

Las hispanas tienen más riesgo

Las mujeres hispanas embarazadas son aún más propensas que la población en general a contraer listeriosis por sus hábitos culturales. En muchas culturas latinoamericanas es común comer quesos blandos como el queso fresco, que a menudo se hacen con leche “cruda” (no pasteurizada). Muchas mujeres simplemente no saben que los quesos blandos hechos con leche no pasteurizada pueden contener bacterias potencialmente mortales.

En algunas comunidades hispanas de Estados Unidos, las personas compran leche cruda y la usan para hacer queso, que luego venden de puerta en puerta. Los vendedores sin licencia también lo venden en carritos. Este queso a veces también se puede encontrar en pequeñas tiendas de barrio.

Síntomas de listeriosis

La listeriosis puede causar fiebre, escalofríos, dolores musculares, náuseas y diarrea o malestar estomacal. Si la infección se propaga al sistema nervioso, puede causar dolores de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida de equilibrio o convulsiones. En casos extremos, puede provocar la muerte o abortos involuntarios.

Cómo prevenir la listeriosis en mujeres embarazadas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) recomienda a todas las mujeres embarazadas no comer quesos blandos a menos que estén hechos con leche pasteurizada y seguir estos consejos adicionales para evitar la enfermedad:

NO comer:

· Quesos blandos (como feta, brie, camembert, quesos con vetas azules y quesos de estilo hispano como queso blanco, queso fresco, asadero y panela), a menos que estén hechos con leche pasteurizada.

· Perritos calientes y fiambres, a menos que estén recalentados hasta echar vapor.

· Patés refrigerados o patés de carne.

· Mariscos ahumados refrigerados, a menos que se sirvan en un plato cocido, como una cazuela.

Para más información:

https://www.fda.gov/downloads/Food/FoodborneIllnessContaminants/BuyStoreServeSafeFood/UCM602254.pdf