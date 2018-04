El director de ‘The Last Jedi’ recibió amenazas de muerte de los fans

"Al principio me asusté", confiesa Rian Johnson

Aunque The Last Jedi, el octavo episodio de la saga Star Wars, fue un auténtico éxito de taquilla, además de una de las películas más aclamadas de la franquicia, el enfado de los fans respecto a algunas escenas fue desmesurado. Tanto, que el guionista y director, Rian Johnson, llegó a recibir amenazas de muerte, tal y como ha confesado en una entrevista publicada en Standard.

“Hubo amenazas de muerte”, dice Johnson, “el 90% de lo que me llegó online no solo fue encantador y alentador, sino extremadamente considerado. Algunos fans me enviaron ensayos sobre la cinta. Pero el otro 10% es muy ruidoso y se hace eco. Al principio me asusté, pero luego me di cuenta de que las cosas por las que la gente estaba enfadada eran aquellas por las que estoy más orgulloso”.

Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, está del lado del primer 90%, ya que, antes incluso de que se estrenara The Last Jedi, anunció que el director sería el encargado de realizar una nueva trilogía no relacionada con la familia Skywalker.