Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta de un concierto con el salsero Gilberto Santa Rosa, noches de jazz afro peruano y flamenco, o explora los sabores de más de 45 bares y restaurantes de Brooklyn

Jueves 5

Spring Series en Teatro Círculo

Disfruta de la apertura del Spring Series del Teatro Círculo, que incluye la cuarta edición del programa ‘Callback’. Esta noche, a las 7 p.m., estrenarán ‘Duende adentro’, un show de flamenco con los bailaores María de los Ángeles y Ryan Rockmore y el cantaor Alfonso Cid, entre otros artistas. Teatro Círculo también trae ‘Máscaras afuera’ y ‘Seis’, dos producciones de teatro. Las funciones de Spring Series y Callback se realizarán hasta el domingo 15. En el 64 Este de la Calle 4, Manhattan. Boletas: desde $30. Información: http://www.teatrocirculo.org

Viernes 6

Concierto: Gerardo Contino y Los Habaneros

Baila a ritmo de música tropical en un concierto junto a la agrupación Gerardo Contino y Los Habaneros, que traerá a El Barrio Artspace PS 109 los sonidos más contagiosos de Cuba, entre ellos son y montuno. Previo al concierto, que forma parte de la serie ‘El Barrio Caliente’, también habrá una clase de baile junto al instructor Rafael Núñez. Admisión: $10. En el 215 East 99th St, de 6 a 10 p.m.

Concierto: Ritmos afro peruanos

El guitarrista y compositor Yuri Juárez promete una noche de buena música al son de jazz afro peruano. Suarez, radicado en la ciudad, presentó su primer disco en el 2008 ‘Afro peruano’ con composiciones propias y de artistas como Chabuca Granda, Carlos Hayre and Chucho Valdés. En Terraza 7, a partir de las 10:30 p.m. Entradas: desde $15. Información: www. terraza7.com

Arte: Video ‘Moléculas’ en el Whitney Museum

Asiste al Whitney Museum para ver el video ‘Moléculas’, del artista Juan Antonio Olivares, quien presenta su primer trabajo individual con esta pieza de animación. La muestra se completa con una selección de los dibujos de Olivares. El video, que tiene diálogos en español y que pasó a formar parte de la colección permanente del Whitney, aborda temas como la familia, la separación y la política actual. Información: http://www.whitney.org

Sábado 7

Concierto: Gilberto Santa Rosa

El salsero Gilberto Santa Rosa celebrará 40 años de trayectoria con un concierto en el Radio City Music Hall. Los fondos recaudados durante la función, que forma parte de su gira ’40 y contando’, serán donados a la Fundación Carlos Beltrán, que beneficiará a damnificados del Huracán María en Puerto Rico. A las 8 p.m. Boletas: desde $49. Información: http://www.ticketmaster.com

Danza contemporánea con BodyTraffic

La compañía de danza BodyTraffic actuará sábado y domingo en el Queens Theater. El grupo, radicado en Los Ángeles y creado en el 2007, cuenta en su repertorio con trabajos a cargo de los coreógrafos Gustavo Ramírez Sansano, Víctor Quijada y Miguel Pérez, entre otros. Entradas: desde $20. Presentaciones a las 2 y a las 8 p.m. En el 14 United Nations Avenue South Corona. Información: http://www.queensteatre.org

Concierto clásico: Horacio Lavandera

El pianista argentino Horacio Lavandera ofrecerá un concierto en el Carnegie Hall. Lavandera, de 33 años, registra entre sus múltiples méritos convertirse en ganador, a los 16 años, del III Concurso Internacional de Piano Umberto Micheli (2001), realizado en el Teatro de la Scala de Milán. Asimismo fue premiado por la Orquesta Filarmónica della Scala como ‘Mejor Intérprete de Piano y Orquesta’. A las 8 p.m., en el Weill Recital Hall, 154 West 57th Street. Información: http://www.carnegiehall.org

Domingo 8

Redescubre Union Square

Este y todos los sábados, hasta el 30 de junio, puedes aprovechar para unirte a un recorrido gratuito en el área de Union Square. El tour, encabezado por historiadores, explorará monumentos y edificios que rodean al famoso parque. De igual manera, abordarán la historia social y política que encierra la referida comunidad. El punto de partida es 33 East calle 17th., a partir de las 2 p.m. Información: http://www.unionsquarenyc.org

Una fiesta infantil en Queens

Cierra con broche de oro el fin de semana, junto a los más pequeños de la casa, en una fiesta infantil en el Queens County Farm Museum. Esta celebración transformará esta granja histórica en un auténtico parque de diversiones. La aventura comienza a las 11 a.m. y finalizará a las 6 p.m., incluirá juegos y concursos, entre otras atracciones. 73-50 Little Neck Pkwy, Queens. Precio: $15. Información: http://www.queensfarm.org

Martes 10

Fiesta culinaria en Brooklyn

Explora los platos de más de 45 restaurantes de Brooklyn en ‘A Taste of Fifth’, una fiesta que reúne los mejores restaurantes y bares de la Quinta Avenida en el área de Park Slope. El festival gastronómico, que incluye música y bebidas ilimitadas, cuenta entre los restaurantes participantes con Bogotá Latin Bistro, Bricolage, Calexico, Chela Modern Mexican, The Chocolate Room y Coco Roco. Precio de admisión: $60. En The Grand Prospect Hall, de 6:30 a 9:30 p.m. Información: http://www.parkslopefifthavenuebid.com

Miércoles 11

Flamenco con ‘La chana’

Déjate seducir por el flamenco durante una presentación con la veterana bailarina Antonia Santiago Amador, mejor conocida como ‘La Chana’, quien estará acompañada por el cantante y músico Diego Amador. La función también incluye la proyección del documental ‘La chana: nacida para bailar’ en el Merkin Concert Hall. A las 7 p.m. 129 W., 67th Street. Boletas: $35 Información: http://www.kaufmanmusiccenter.org