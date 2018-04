Farruko: Su versión oficial

"Como parte de sus presentaciones, el artista recibió el balance de su pago con el que viajó en su equipaje, y fue recibido por medios legales"

A unos días de haber sido detenido por haber entrado con más de 51 mil dólares sin declarar en un aeropuerto privado de San Juan, Puerto Rico, Farruko da su versión oficial sobre ese dinero.

A través de un comunicado firmado por el manager del artista, Franklin Martínez, ellos dan su versión sobre lo sucedido, o por lo menos intentan dejar claro la procedencia de ese dinero diciendo lo siguiente:

“Ante la situación que ocurrió en Puerto Rico con nuestro artista, Farruko, cuyo nombre de pila es Carlos Efrén Reyes, queremos mantener la transparencia con la que solemos comunicarnos con los medios.

En esta ocasión, aprovechamos para agradecer su interés en la situación que ha enfrentado Farruko y Carbon Fiber Music (Label Management) operada por Franklin Martínez, y también para aclarar la información que está siendo compartida. Además, queremos agradecerles a todos los fanáticos y colegas del género por su atención y preocupación a la situación que estamos pasando.

Farruko llegó a Puerto Rico luego de pasar el fin de semana en la República Dominicana, donde llevó a cabo dos presentaciones. Como parte de sus presentaciones, el artista recibió el balance de su pago con el que viajó en su equipaje, y fue recibido por medios legales.

Farruko continuarás su calendario de trabajo lo cual está por contrataciones legales desde esta fecha hasta el resto del año, ya que la corte le ha permitido continuar con sus compromisos artísticos.

Ya que este caso continúa siendo una investigación activa, hemos decidido no emitir declaraciones adicionales para permitir que nuestro equipo legal, así como las autoridades, puedan realizar su trabajo en el foro pertinente. Atentamente, Franklin Martínez – President of Carbon Fiber Music & Manager to Farruko”.

Recordemos que esta semana el cantante urbano fue detenido en la casa de su madre, luego de que en un aeropuerto privado el encontraran más de 51 mil dólares. Parte estaba en su maleta y otra dentro de sus medias.

Los cargos que se le imputan son contrabandear dinero y haber mentido en su declaración de aduana. Tal como te contamos, luego de presentarse ante el juez, su abogado, Luis Rafael Rivera, consiguió que se le fijara una fianza de 100 mil dólares, arresto domiciliario con sede en Miami, y el permiso para seguir haciendo sus presentaciones.