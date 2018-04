Mira por qué está tan frustrada Zuleyka Rivera

Me queda claro que no soy material para @mclatinotv pero llevo días tratando de hacerme la avena en el microondas y siempre la hecho a perder. No tienen idea de todas las formas que lo he intentado, poniéndole un papel encima, poniendo la avena sin la avena, la leche sola y como quiera me sale mal. Con mucha vergüenza hoy porque tengo además de @chefjames a los finalistas quienes son todos unos expertos en la cocina y a mi no me puede salir ni una avena. Familia si tienen sugerencias de cómo me podría disfrutar mi avena diaria en el microondas se los voy agradecer.

