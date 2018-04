El video que nadie debió haber visto…

Esta golpiza en un salón de clase nunca debió haber sucedido

Esta semana conocí en persona a una niña que todo el mundo conoció en un video viral que nunca nadie debió haber visto.

Porque a esa niña su compañera de colegio nun ca le debió haber pegado. Su maestra nunca lo debió haber permitido.

A Alejandra la vimos aguantar estoicamente una golpiza de una compañera de clase en un video que grabó otro compañero con el único fin de burlarse de ella.

Pero a ese niño se le fue el tiro por la culata. No creo que nadie que haya visto ese video se ha burlado de esta niña a quien le pegaron por pararse a ceder un puesto.

Ese video que la propia mamá de Alejandra se encargó de publicar también sensibilizó al mundo e hizo que todos exigiéramos justicia.

No creo que haya un padre de familia que lo haya visto que no haya querido ir a poner en su lugar a la maestra, al Director y a todos los que sean responsables de la escuela Alonso and Tracy Mourning School en Miami.

La mamá de Alejandra tiene una página en Instagram cuyo nombre es @tuereseléxito en la que se dedica a empoderar con mensajes positivos. Es abogada, fue juez en Venezuela, tiene el pelo pintado de los colores del arco iris y cuando hablas con ella te contagia su paz. Esa misma paz que heredó su hermosa hija y quien con una madurez apabullante empezó diciendo en Despierta América:“Yo sólo me calmé y sentí paz interior”.

Cuando se acabó la entrevista que les hicieron Satcha Pretto y Alan Tacher, fui a agradecerles a madre e hija que hubieran tenido el valor de denunciar la golpiza. Y de venir a hablar en vivo sobre ella.

A la mamá la felicité por mantener su misión intacta a pesar del dolor de ver como maltrataban a su niña sin que nadie hiciera nada.

A la hija, le agradecí que nos diera esa gran lección de vida al recordarnos con su inmensa paz que la violencia no se aliviará nunca con más violencia.

Sobre la autora

Luz María Doria es inmigrante colombiana, periodista, productora ejecutiva de Despierta América y autora del libro “La Mujer de mis Sueños”. Podrán encontrar su columna cada lunes en nuestro diario impreso y en este sitio web.