Instan a Legislatura estatal cambiar la ley de alquileres

Coalición de inquilinos y funcionarios se manifiestan en Brooklyn en demanda de reformas que frene los desplazamientos

Una nueva jornada de protesta para instar a la Legislatura estatal a cerrar los vacíos legales en las leyes de alquileres y poner fin al acoso de los propietarios y al continuo incremento de los arrendamientos se cumplió ayer en Brooklyn.

El presidente del Concejo, Corey Johnson, junto a la defensora del pueblo Letitia James, el contralor de la ciudad Scott Stringer, la líder de la mayoría del Concejo Laurie Cumbo, el asambleísta estatal Walter Mosley, se unieron a las asociaciones de inquilinos y defensores de la vivienda para demandar reformas.

La manifestación se realizó en el complejo Ebbets Field Apartments, localizado en el área en que una vez estuvo el estadio de los Brooklyn Dodgers y que ahora alberga más de 3,000 personas que viven en 1.300 apartamentos de renta regulada.

Beverly Newsome, presidenta de la organización del complejo señaló específicamente que los arrendamientos preferenciales que imponen los propietarios, es uno de los abusos más atroces contra los inquilinos.

“Los propietarios usan el arrendamiento preferencial como táctica. Un apartamento aparentemente asequible se vuelve inaccesible, si el inquilino se compromete o participa en cualquier acto del cual el propietario no aprueba”, dijo Newsome.

Los inquilinos además acusan a los propietarios de negligencia y que el complejo está infestado de ratas y cucarachas, sistemas de calefacción deficiente y falta de agua caliente; techos con filtraciones y los elevadores fuera de servicio.

El presidente del Concejo dijo que los inquilinos no pueden esperar más y llamó a la Legislatura a reformar las leyes.

“En los últimos 25 años, nuestras leyes de renta se han debilitado y la ciudad de Nueva York ha pagado un precio devastador. El Senado debe actuar ahora. Debemos poner fin a los vacíos legales que han causado la pérdida de tantas viviendas asequibles”, declaró Johnson.

Cuando un inquilino sale de un apartamento debido al hostigamiento, el propietario puede aumentar el alquiler hasta un 20%, denunciaron.

“Pedimos al Senado estatal que apruebe tres proyectos de ley que arreglarán algunas de las principales causas estructurales que causan el desplazamiento en la ciudad de Nueva York. Estamos cansados de las infructuosas conversaciones con los miembros del Caucus Independiente Demócrata”, dijo Andrea Shapiro, del Programa, Met Council on Housing.

Shapiro agregó que, “los inquilinos no pueden esperar a que caigan las leyes de alquileres en 2019 para que tomemos medidas. Necesitamos que los senadores luchen para nuestros proyectos de ley este año”.

Los inquilinos instaron a que el senador Jesse Hamilton, que representa al área que actúe.

“No es suficiente con poner su nombre solo cuando hay interés de que los inquilinos salgan a votar. Es hora de pasar protecciones verdaderas y permanentes para los inquilinos en este estado”, dijeron.

Entre tanto Michael Mckee, de la organización TenantsPAC reiteró que en los últimos 25 años, las leyes de control de alquileres y estabilización de alquileres se han visto seriamente debilitadas y en consecuencia, cientos de miles de apartamentos en el estado se han convertido a la tasa de mercado, y los inquilinos no tienen protecciones.

“Los inquilinos restantes con renta regulada son objeto de acoso y desalojo y los recién llegados o cualquier persona obligada a mudarse ya no pueden encontrar un lugar para vivir en la ciudad”, agregó Mckee.

“Más de 2.5 millones de neoyorquinos viven en apartamentos con alquiler controlado, pero los vacíos como el bono de desalojo y el alquiler preferencial está desplazando a los residentes más vulnerables de la ciudad. Llamamos a los legisladores en Albany a cerrar esos vacíos en la ley y mantener nuestros vecindarios asequibles para todos”, dijo el congresista Hakeem Jeffries.

Entre las organizaciones que tomaron parte de la manifestación se contó a Alliance for Tenant Power, Flatbush Tenant Coalition, Good Old Lower East Side, Met Council on Housing, New York Communities for Change, Progressive Association For Political Action (PAPA), Real Rent Reform Campaign, Tenants & Neighbors y Tenants PAC.