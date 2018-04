Lucía Méndez con propuestas para entrar a la política

La actriz quiere eliminar la corrupción en México

Lucía Méndez es buscada por un partido político para ser parte de su equipo. La diva de las telenovelas en México, habló recientemente sobre este cargo público que le fue ofrecido.

“Ya me lo ofrecieron, entrar a la política este año, voy a pensarlo, pero sí me gustaría ayudar, estar en algo en donde pueda ayudar más a la gente. No puedo dar detalles del cargo que me ofrecieron, pero es algo relacionado en trabajar para ayudar a las personas, pero no sé si pueda, pero si me decido serán los primeros en saberlo”, dijo a Grupo Cantón.

Lucía señaló que de aceptar, le gustaría trabajar en dos cánceres sociales que lastiman a México. “No puedo decir el nombre del partido, pero lo que haría sería trabajar en la corrupción y en la inseguridad… Creo que son cosas importantes de analizar, para trabajar en ellas”, comentó.

Las críticas que viven muchos famosos que aspiran a ser funcionarios públicos, en su mayoría son negativas; Méndez recalca que ella se siente preparada.

“De alguna manera sí nos pueden destruir con sus críticas, pero de otra manera también tenemos mucho más sensibilidad que muchos que estudian demasiado”, aseveró.