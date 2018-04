Un musical aborda el drama de las deportaciones

El musical 'Miss You Like Hell" retrata el drama legal por el que atraviesa una madre mexicana ante la inminente amenaza de ser devuelta a su pais

Inmigración y deportación, dos palabras que golpean con fuerza la realidad de miles de personas en el país, son el punto de partida del nuevo espectáculo que presenta The Public Theater.

Una pieza cargada de matices, narrada a través de una madre y su hija adolescente. En el musical ‘Miss You Like Hell’, que ya tiene funciones disponibles, la actriz de origen panameño Daphne Rubin-Vega encarna a ‘Beatriz’, una madre mexicana que enfrenta una inminente deportación a su nación de origen.

En medio del caos, la madre decide salir en busca de su hija ‘Olivia’, protagonizada por Gizel Jiménez, a fin de reconstruir la conflictiva relación que las une. Acto seguido las dos se embarcan en un revelador recorrido por carretera desde Filadelfia hasta la ciudad de Los Ángeles.

El guión y las canciones de la obra fueron escritas por la dramaturga de origen puertorriqueño Quiara Alegría Hudes, ganadora del premio Pulitzer en la categoría de drama por la pieza ‘Water by the Spoonful’, quien además incluye entre sus trabajos el libreto del musical ‘In The Heights’.

Rubin-Vega, nominada al premio Tony en dos ocasiones, explica que este papel que llegó a sus manos en el 2014, representa un referente vital tanto en su trayectoria personal como en el plano profesional. La obra, que conjuga el drama y la desolación con buenas dosis de humor, debutó en La Jolla Playhouse, California, justo dos días antes de que Donald Trump resultara ganador en las elecciones presidenciales.

“La inmigración es un tema doloroso que continua abriendo heridas. Este acertado guión fue escrito antes de llegar la era Trump. Con su insólito y desafortunado asenso a la presidencia, mi personaje no cambió pero yo sí. He reafirmado mi compromiso de alzar la voz por mi comunidad latina”, agrega la artista que ha trabajado en obras como ‘Un tranvía llamado deseo’ y ‘La casa de Bernarda Alba’.

La relación madre-hija es también punto clave en esta puesta en escena. Al hablar de su conexión con la actriz Gizel Jiménez, quien da vida a su hija en el musical, Rubin-Vega comenta que desde el primer momento cuando conoció a Jiménez sintió una química instantánea.

“Gizel es maravillosa. Ver su fuerza, su energía me recuerda mis propios inicios. Ambas perdimos a nuestras madres muy jóvenes y la relación maternal en esta historia es algo que nos tocaba en lo personal. En ese sentido, nos hemos apoyado mutuamente, ha sido fantástico trabajar con ella”, comenta sobre la obra que oficialmente debutará el próximo día 20.

La actriz, que cuenta entre sus más memorables actuaciones el rol de ‘Mimi Márquez en el reparto original del musical ‘Rent’, también habla de la parte técnica su trabajo en ‘Miss You Like Hell’, en el que también participan los actores Danny Bolero, Latoya Edwards y Marinda Anderson, entre otros y que cuenta con la música y letras de Erin Mckeown.

“Puede resultar difícil llorar en una escena muy dolorosa, pero al mismo tiempo cantar. Pienso que la experiencia, todos los otros trabajos que he hecho antes, me prepararon para crear a ‘Beatriz’. Quiero enfatizar también que aunque es una obra desgarradora, también hay escenas con mucho humor. El público reirá y al final les quedará un mensaje de optimismo, de mucha esperanza. Tenemos que seguir luchando”, concluye.

En detalle:

Qué: Musical “Miss You Like Hell’

Dónde: Teatro Newman de The Public Theater

Cuándo: Funciones disponibles hasta el 6 de mayo

Entradas: desde $70

Información: http://www.publictheater.org