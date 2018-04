Disfruta de fiestas a ritmo caribeño en El Bronx

El Lincoln Center te invita a bailar a ritmo cubano y sonidos autóctonos de Puerto Rico y República Dominicana en 'Boro-Linc', una serie de tres conciertos gratuitos en el condado de El Bronx

Lincoln Center traerá a escena el folclor de tres naciones caribeñas al condado de El Bronx. Esta celebración, dirigida a toda la familia, también incluirá en su agenda un espacio para abordar temas como la inmigración y la herencia cultural.

La referida institución se une a Hostos Center for the Arts & Culture para presentar, durante los próximos tres sábados, un ciclo de conciertos con artistas provenientes de Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, como parte de la programación de su serie Boro-Linc.

Las funciones contarán además con actividades previas a cada presentación en la que se ofrecerán diversos talleres, entre ellos uno de arte con el artista visual, Ivory Nunez-Medrano. Durante estas fiestas, en las que sera posible comprar delicias culinarias de restaurantes locales, también participarán instituciones como Amnistía Internacional y el Museo de los niños de El Bronx.

Viento de agua, la primera agrupación que actuará en Boro-Linc, este sábado 14, llega directamente desde Puerto Rico y trae un repertorio repleto de sonidos propios de la Isla del encanto, entre ellos bomba, plena y música jíbara. Tito Matos, director de la agrupación, que nació en 1997 y tiene entre sus méritos una nominación al premio Grammy Latino, explica lo que representa para el grupo esta próxima presentación en la ciudad.

“Estamos felices, de poder participar en esta prestigiosa serie de conciertos de poder traer a Nueva York, esta música que nos distingue. Vamos a interpretar música folclórica puertorriqueña y en particular temas de nuestra más reciente producción, ‘Sonidos primarios’, un álbum dedicado a los niños”, agrega.

Matos explica que esta también es una oportunidad para hablar sobre la difícil situación que enfrenta la isla tras el paso del huracán María. Durante su participación en Boro-Linc la agrupación también mostrará instrumentos creados con materiales proveniente de arboles caídos.

“Compartiremos con el público, nuestra música, el legado de nuestros ancestros, una herencia que no podemos echar al olvido y que tenemos la misión de transmitir a nuevas generaciones. Aprovecharemos también esta fiesta especial para exponer los problemas que enfrentamos en este momento en Puerto Rico”, indica.

El sábado 21 la rumba continúa con el Grupo de salve Enerolisa que viene desde Quisqueya y que actuará con la banda completa por primera vez en Estados Unidos. A este colectivo le sigue la presentación, el día 28, de The Dream Unfinished: Activist Orchestra. Esta última agrupación tiene la particularidad de que esta consagrada a respaldar organizaciones comunitarias y movimientos locales de derechos civiles, a través de sus conciertos. Únete a los músicos de este grupo activista en ‘I Am In Constant Transit!’, una actividad en la que podrás explorar la carrera de la compositora y directora de orquesta de origen cubano, Tania León.

En detalle:

Qué: Serie de conciertos Boro-Linc

Dónde: Hostos center for the Arts & Culture, 450 Grand Concourse, Bronx

Cuándo: Sábados 14, 21 y 28 de este mes

Entradas: Gratis, pero se recomienda hacer reservación

Información: http://www.LincolnCenter.org/Festival/Boro-Linc