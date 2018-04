El latino Gabriel Luna será el nuevo Terminator

La sexta entrega estará dirigida por Tim Miller (Deadpool) y producida por James Cameron

El intérprete de origen mexicano Gabriel Luna será el nuevo Terminator en la sexta entrega de la saga de ciencia ficción homónima.

Gabriel Luna nació en Texas hace 35 primaveras y es especialmente conocido por su papel de Robbie Reyes/Ghost Rider en la serie de Marvel Agents of SHIELD, así como por su aparición en la serie Matador. También ha contado con pequeños papeles en las películas Bernie (2011), Balls Out (2014), Freeheld (2015), Gravy (2015), and Transpecos (2016).

Hace pocos días se dio a conocer que el actor mexicano Diego Boneta formará parte del proyecto junto a clásicos de la franquicia como Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, quienes retomarán sus papeles originales. Además, la colombiana Natalia Reyes (Lady, La Vendedora de Rosas) tendrá un papel destacado en el filme. Por tanto, el reparto será bastante latino, aunque también incluye a Mackenzie Davis.

Tim Miller, el realizador de la popular Deadpool (2016), se hará cargo de la dirección, con lo que cabe esperar mayores dosis de humor de las habituales en la saga. Además, la esperada cinta contará entre sus produtores con James Cameron, que se involucrará en la saga por primera vez desde Terminator 2: Judgment Day (1991), aclamada secuela de The Terminator (1984), ambas dirigidas por él.

El estreno de la película, cuyos título y sinopsis se desconocen, está previsto para el 22 de noviembre de 2019.