Nixon aboga por dar licencias de manejo a los inmigrantes

La pre-candidata a la gobernación quiere que Nueva York sea estado Santuario

Cynthia Nixon no solo quiere ser gobernadora de Nueva York sino que además quiere, desde la plataforma demócrata progresista en la que se presenta a estas elecciones, plantar cara al Gobierno de Donald Trump. La actriz, activista y ahora pre-candidata, recibió a El Diario en su hogar para explicar que Nueva York es “maravillosa, progresista, diversa pero también muy desigual” y cree que la peor parte la llevan las minorías, personas de bajos recursos e inmigrantes.

“Los inmigrantes, indocumentados o no, están bajo un tremendo ataque y tenemos que actuar de forma concreta para proteger a nuestra gente”, explica al hablar de Trump. Una de las primeras medidas que menciona para reforzar esta protección es “dar licencias de manejo”. “Solíamos hacerlo hasta que se rescindió tras el 9/11. Pero creo que la tente que tenga edad para ello y sepa conducir debe recibir estos permisos”.

Nixon cree que no solo sería más seguro para el tráfico sino que además “puede prevenir uno de los modos más frecuentes de operaciones del ICE de Donald Trump para separar a las familias”.

“Uno puede tener una infracción mínima de conducción pero por el hecho de no tener licencia, de repente se pone en marcha todo el aparato y puede dar lugar muy rápidamente a una deportación. Tenemos que parar este camino de deportaciones”, explicaba la pre-candidata.

Nixon dice que como una persona de la comunidad LGBTQ entiende lo que es ser tratada como si no fuera una persona completa, sin todos sus derechos. “Tenemos que duplicar nuestros esfuerzos para decir que un neoyorquino es un neoyorquino es un neoyorquino independientemente de su estatus”, enfatizaba dando suaves golpes al mostrador de una cocina que parece ser uno de los lugares de reunión de la familia e incluso los juegos de su hijo menor, tal como evidenciaba una construcción de lego.

“Tenemos que pasar legislación para asegurarnos que no colaboramos con ICE, que no es bienvenido aquí y tenemos que pasar el New York Dream Act”, explica. “Si en el estado de Nueva York tenemos programas de becas para nuestros jóvenes tienen que estar disponibles para todos independientemente de su status”. Nixon quiere que el estado sea Santuario como lo es la ciudad de Nueva York y moverse en la dirección que han tomado otros estados como California u Oregón.

Nixon ya se refirió a la situación de desigualdad en el estado el miércoles al hablar de legalizar la marihuana sobre todo porque su prohibición penaliza sobre todo a las comunidades afroamericanas y latinas. “Negros y latinos tienen 10 veces más de posibilidades de ser arrestados por marihuana que el resto cuando todos la utilizan”, explicaba para aclarar que el sistema de justicia criminal está tratando a ciertas personas de forma injusta y prueba de ello es lo desproporcionadamente que están llenas las cárceles de ciudadanos de color.

Para la candidata demócrata a la gobernación no hay duda qde que muchas personas son arrestadas porque son distintas y luego son tratadas injustamente porque son pobres y no pueden pagar la fianza. “Tenemos que acabar con estos cash bail”.

Esta mujer que comenzó como activista al llevar a su hijo mayor al kindergarden hace 17 años y ver las diferencia de financiación en los colegios públicos, la segregación y las desigualdades en las que de nuevo sufren más las comunidades de color. “Los colegios públicos son la piedra fundamental de nuestra democracia, es el lugar en el que los trabajadores y los inmigrantes deben tener la mejor oportunidad para progresar pero cuando las escuelas son desiguales, segregadas e infrafinanciadas todo se pudre desde ahí”.

En sus propias palabras: