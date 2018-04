“Quería hablar sobre mujeres guerreras”, afirma la escritora española María Dueñas

“Mi novela es una obra de ficción que no habría sido posible construir sin tener un poso de realidad”, dijo la autora al presentar su nuevo libro Las hijas del Capitán en La Nacional de Nueva York

Ayer, en un íntimo acto de presentación, la escritora española María Dueñas presentó su nuevo libro, Las hijas del Capitán, una historia sobre tres mujeres españolas que tuvieron que emigrar a Nueva York en los años 20.

Una lectura ágil, envolvente y conmovedora que narra la vida de estas tres mujeres veinteañeras que decidieron abandonar un mundo para instalarse en otro donde tuvieron que luchar con arrojo para poder encontrar su camino.

La historia está basada en cientos de conversaciones de la autora con hijos, nietos o inmigrantes que llegaron a Estados Unidos con la esperanza de conseguir una vida mejor.

La Nacional, centro cultural español en Nueva York, fue el lugar elegido para acoger este evento que contó con la presencia de numerosos medios y personalidades destacadas, como el futbolista español David Villa.

En el acto, María Dueñas dejó el turno de palabra a un grupo de familiares de inmigrantes que quisieron contar su historia. Todos con relatos que cautivaron los corazones de los presentes, historias de superación como las que plasma la escritora en su libro.

Ante la mirada atenta de los presentes, Rogelio, un hombre que emigró a Nueva York en los años 60, no podía evitar emocionarse al recordar su llegada a Estados Unidos: “Se me brindó un plato de comida caliente cuando yo no tenía nada. La Nacional es mi casa”.

Entre otras cosas, también se aprovechó para romper una lanza en favor de los inmigrantes que hay hoy en Estados Unidos. “Es imprescindible tener compasión por los que están ahora en la situación de nuestros abuelos”, aseguró Andrea Guerra, hija de inmigrantes.

Todas los ponentes, con historias poderosas y diferentes, coincidían en una cosa: “Estamos muy orgullosos de pertenecer a esta comunidad”.

Tras escuchar las historias de los presentes, la escritora cerró el acto agradecida: “Todas esas historias que de una manera u otra han pasado a formar parte de mi novela, estoy orgullosa de haber podido escribir sobre algo tan importante”.

María Dueñas es una escritora de nacionalidad española conocida por novelas como El tiempo entre costuras, su primera obra, que se convirtió rápidamente en un éxito internacional tras el cual ha escrito otros tres libros. Este nuevo libro se encuentra ya en las librerías, una historia de mujeres fuertes en tiempos difíciles que merece la pena leer.