Cómo superar la separación de la familia en casos necesarios

Los retos y dificultades que enfrentan las familias cuando uno de los miembros emigra

La devastación del huracán María en la infraestructura de Puerto Rico 6también han tenido unas secuelas de las que casi no se habla: la separación de las familias y sus efectos en todo el entorno familiar y social.

Ya sea porque se perdió el empleo, la casa o ambos; o debido a que no ven futuro en la isla para sus hijos, muchos han decidido viajar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. En algunos casos se ha ido toda la familia en un solo viaje. Pero en otros, se va uno y se queda el resto a la espera de que se den ciertas expectativas. Entre ellas, conseguir empleo, encontrar casa y escuela para los hijos, estabilizarse y conocer el vecindario, a la espera de que los hijos terminen el año escolar aquí.

Son solo algunas de las decisiones a las que se enfrentan a diario las más de 200,000 familias que, según los estimados, se han ido de Puerto Rico luego del huracán. Para una de ellas, entrevistada vía mensaje electrónico, la decisión de radicarse en Estados Unidos fue fácil en principio.

“Era una opción siempre latente y la inestabilidad de empleo a pesar de ser dos profesionales serios y competentes no nos dejó otra salida”, cuenta Isa, quien se quedó en la isla junto a sus dos hijos, mientras su esposo viajó a la Florida luego de una buena oferta de empleo.

“Contar con buena educación y que todos, incluso los niños, podamos comunicarnos en inglés, lo facilitó aún más. Claro está, eso no significa que sea nuestra opción favorita ni que el proceso haya sido fácil”, acepta la joven, quien prefiere utilizar un seudónimo.

Pero explicárselo a los niños y prepararlos para la mudanza ha sido lo más duro. “Lo primero que les dijimos fue que teníamos que dejar la casa para alquilarla y reducir así el riesgo de perderla. La noticia estremeció más al más pequeño y eso nos tomó por sorpresa, por lo que de inmediato buscamos ayuda de un doctor en psicología”, relata Isa, quien dice que cuando se produjo la oferta de empleo para su esposo, se plantearon la posibilidad de irse de inmediato todos o quedarse ella con los niños hasta que terminara el año académico.

“Fue lo que hicimos y nos ha dado tiempo para asimilar la idea y planificar mejor el cambio. Además, y creo que ha sido lo más importante, la mayor bendición, hemos contado con todo el apoyo de mis padres y nuestra familia”, agrega. Pero también acepta que tiene temor de que los niños no se adapten o, por ejemplo, no conseguir médicos que crean en su filosofía de medicina preventiva, para lo que ya está tomando algunas medidas.

Otro punto al que también ha prestado atención es para que la relación de pareja no se afecte. “La pésima infraestructura de comunicación luego del huracán María nos lo ha hecho difícil. Sin embargo, ante la complejidad del proceso hemos contado con ayuda de nuestro psicólogo, que además es terapista de familia. Eso ha sido fundamental”, afirma la madre y esposa.

Cambios inesperados

Ciertamente, la separación causada por un evento traumático como lo fue el huracán ha trastocado el diario vivir de muchas personas, acepta la doctora en consejería de familia, Monsita Nazario Lugo, del Centro de Calidad de Vida.

“Aún siendo una pareja estable, la separación causada por un evento traumático como lo fue el huracán María para Puerto Rico, trastoca de manera significativa tanto a la pareja como al resto de la familia. Tienen que enfrentarse a cambios inesperados y no deseados para los que no se prepararon porque no estaban en sus planes. Es un proceso de pérdida,en este caso, de su trabajo, el sustento del hogar lo que de por sí genera una ansiedad e inseguridad fuerte. Es la pérdida de tu ambiente, tu rutina diaria, tus prioridades, la cercanía de tu pareja y los hijos si es el caso. Se enfrentan a las etapas de la pérdida: la negación, el coraje que puede ser causado entre otras cosas por la frustración de no tener control de la situación, la negociación, el dolor y finalmente la aceptación”, explica Nazario, quien dice que la forma en cómo la persona maneja esta pérdida y cada una de sus etapas es determinante en como pueda afrontar su nueva realidad.

A continuación, algunas medidas que se la consejera ofrece para ayudar en todo el proceso: