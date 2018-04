“Anticonstitucional”, “supremacía blanca”: dura demanda contra Los Alamitos por negarse a ley santuario

Hace dos días el Concejo de la ciudad ratificó la decisión de excluirse del "Acta de Valores de California"

La decisión de Los Alamitos de excluirse de la Ley SB 54, que declara a California como “santuario” de inmigrantes, ha llevado hoy a tres entidades del Estado Dorado a presentar una demanda contra la ciudad.

Interpuesta en nombre de varios residente, la demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y la firma de abogados Latham & Watkins llega dos días después de que el Concejo de la ciudad ratificara la decisión de excluir a su localidad de la Ley conocida como “Acta de Valores de California”, en medio de una ola de protestas.

A los demandantes se suman la asociación Los Alamitos Community United, que promueve la diversidad de la comunidad, la Iglesia de Cristo de Los Alamitos y el abogado Henry J. Josefsberg, quien reside y trabaja en la ciudad, la segunda más pequeña del estado.

“No quisieron escuchar nuestras voces y se dejaron llevar por el odio. Esta decisión causa un daño serio a mi capacidad de servir a mi congregación”, dijo a Efe el reverendo Samuel Pullen, de Community Congregational United, tras una conferencia de prensa frente al ayuntamiento de la ciudad, de apenas 12.000 habitantes; “los fieles inmigrantes estarán atemorizados de venir a la iglesia por el temor de que Los Alamitos y sus funcionarios policiales estén ayudando a deportar a los miembros de nuestra comunidad; esto no lo podemos permitir”, agregó Pullen.

Por su parte, Sameer Ahmed, abogado de la Fundación ACLU del Sur de California, indicó a Efe que la Constitución de California dice expresamente que las ciudades no pueden renunciar a la aplicación de una ley: “el Concejo Municipal no puede designarse como juez y jurado y decidir qué leyes estatales aplicará y cuáles no, eso es ilegal”.

ACLU y NDLON, que lucharon por la aprobación de la medida, habían advertido de que tomarían acciones legales en contra de la ciudad si se escindía de la Ley, además de que apoyarían a los residentes afectados. Asimismo, Mark Chirco, el concejal de la ciudad que votó en contra de la medida, alertó varias veces a sus compañeros en el ayuntamiento de la batalla legal que estaba por venir y afirmó que no se consultó con el abogado de la ciudad antes de presentarse la ordenanza.

La demanda solicita que el tribunal declare la ordenanza aprobada como ilegal y ordene a la ciudad al cumplimiento de la ley SB 54, además de exigir que la ciudad pague los costos legales de la demanda.

Los Alamitos habría iniciado la rebelión que han emulado más de diez ciudades y los Condados de Orange y San Diego, ambos con control republicano. Sin embargo, la mayoría de estos gobiernos ha votado tan solo por enviar un informe “amicus” en apoyo al litigio que emprendió Jeff Sessions en contra del estado el mes pasado.

El presidente Donald Trump envió esta mañana un mensaje por Twitter donde se refería a la supuesta revolución: “hay una Revolución en California. Muchas áreas Santuario quieren salirse de este ridículo concepto que crea brote e infestación de crimen”.

Pablo Alvarado, director de NDLON, catalogó la decisión de Los Alamitos y la de las otras ciudades como un esfuerzo por mantener la supremacía blanca que el presidente Trump promueve.