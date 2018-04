¿Cómo marcó a Luis Miguel la desaparición de su madre?

El próximo domingo se estrena la serie inspirada en la vida de ‘El Sol’

El cantante mexicano Luis Miguel tocó fondo, pero ahora es “una persona renacida“, dijo el biógrafo español Javier León Herrera, autor del libro que sirvió de base para la serie que estrena este domingo Netflix, protagonizada por Diego Boneta.

Herrera es autor del bestseller ‘Luis, mi rey’ (1997) y acaba de publicar, con la colaboración del periodista mexicano Juan Manuel Navarro, ‘Luis Miguel: La historia’ (Aguilar), una biografía autorizada. “Cuando un ser humano pasa por una época mala, se mete en una especie de desierto, de oscuridad”, dijo Herrera en una entrevista que concedió junto con Navarro a la agencia de noticias DPA en la Ciudad de México.

Ahora Luis Miguel está en una buena etapa y es por eso que los biógrafos sienten que es el momento de contar su historia: “Él ha tocado fondo y estamos ante una persona renacida, más espiritual. Lo único que va a necesitar es alimentar el alma y no el cuerpo con ningún tipo de sustancias”, dicen los autores. Además afirman: “No hubiera sido el momento, si él no hubiera pasado la crisis“.

@auditoriomx ¡concierto 225! A post shared by Luis Miguel (@lmxlm) on Feb 23, 2018 at 6:06pm PST

En ‘Luis Miguel, la historia’ se profundiza en el tema de la desaparición de la madre del cantante, cuya ausencia marcó profundamente su carácter, sus crisis, su paso por las drogas y sus problemas con el alcohol. También sus complicadas relaciones de pareja y su dificultad de ser padre.

La italiana Marcela Basteri, la madre del vocalista, desapareció de manera misteriosa en 1986 cuando él tenía 16 años. Nunca más se supo de ella y el mexicano no pudo encontrarla. “Cuando la quiso encontrar, ya no había oportunidades. Él creía mucho lo que le decía su padre, que estaba en Italia, que estaba bien. Finalmente, cuando él rompe con su padre y empieza a buscarla, ya era tarde. Además se sintió muy traicionado por él“, explicó Herrera. Quien también dice que Luis Miguel, hoy de 47 años, en la vida “ha tenido todo, menos a su madre”.

“Para cualquier ser humano, lo que uno vive en la infancia, el entorno en el que se desarrolla y se cría, lo condiciona mucho a la hora de enfrentar la madurez. Luis Miguel no es la excepción. Él no ha podido establecer una familia, estabilizar una relación y estabilizar una paternidad“, remarcó Herrera.

Para que el cantante pudiera seguir adelante fue clave la ayuda de sus amigos, aunque muchos también lo traicionaron. Navarro afirmó que una pieza clave fue Miguel Alemán Magnani, amigo del cantante. Si bien el mexicano ha tenido muchos vínculos amorosos y tres hijos, ninguno pareció ser el definitivo. Ha estado relacionado emocionalmente con la modelo y cantante Stephanie Salas y con Aracely Arámbula, madres de sus herederos, pero ha tenido tantos amores como han surgido.