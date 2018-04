Ana María Canseco, en exclusiva, rompe el silencio a una semana de su salida de Telemundo

"Cuando yo entro en 'Un Nuevo Día', ya venía con la experiencia de 'Despierta América', y me prometí que nunca más me iba a agarrar desprevenida"

A una semana de haberse despedido de ‘Un Nuevo Día’ y haber salido de Telemundo, Ana María Canseco rompe el silencio y, en exclusiva, nos cuenta lo que no se animó a decir antes, habla de su situación actual, recuerda el momento en el que también le tocó irse de ‘Despierta América’, y le envía un emotivo mensaje al público quien, durante 21 años, la acompañó todas las mañanas en las dos cadenas más importantes de habla hispana en Estados Unidos: Univision y Telemundo

Pregunta: ¿Cómo te sientes a una semana de haberte despedido de ‘Un Nuevo Día’?

Ana María Canseco: Me siento muy tranquila, mucho más descansada, he dormido muchísimo, estoy muy contenta… Creo que me tomó con cierta madurez, con un entendimiento muy especial de que las cosas no son para siempre, disfrutando todo el camino que he construido, todo lo que he hecho, veo hacia atrás, y ha valido la pena. Ha sido un camino con altas y bajas, con lagrimas, con sonrisas, con compañeros muy lindos que me han dado muchas lecciones y de los cuales he aprendido mucho.

P: Te han hecho una despedida muy bonita, ¿la esperabas?

A.M.C.: No quise ver nada, fui a la reunión de producción nada más para despedirme de mi equipo y agradecerles de ante mano todo el esfuerzo y todo el cariño que a lo largo de 5 años me habían brindado, porque la verdad todos trabajan muchísimo y llevamos una relación más que profesional, de compañero, de amistad y los respeto y los admiro… Esta es la primera vez que yo tenía una despedida de esa manera, así que el simple hecho de poder hacerlo al aire, y que mis compañeros mostraran cariño, era algo especial… Pero empezaron las sorpresas, fue muy bonito, muy emotivo. Desde los saludos que me enviaron con algunos de mis artistas favoritos, como pues Los Tigres del Norte, Julión Álvarez, cuando María Marín saca la foto de mi tío que falleció hace un par de años. Sentí que estaba ahí presente. Mis amigos los ‘Pelones’.

P: ¿Cómo fue la noche anterior de tener que anunciar públicamente que te ibas de ‘Un Nuevo Día’?

A.M.C.: Había hablado con Daniel (Sarcos), le dije: “Yo no voy a poder hacer lo mismo, no se si vaya a poder”… Él me agarró de la mano, me abrazó y me dijo, “Usted sí puede, claro que sí, muestre toda su experiencia…”. Una noche antes no podía dormir, tomé todas las pastillas naturales para dormir habidas y por haber, y no pude. Cuando ya se acerca el momento de hablar, de decir que te vas, el silencio en el estudio, y la tensión, todo el mundo atento, sintiéndolo igual que yo… Eso fue muy difícil.

P: ¿Te lo esperabas que no te renovaran el contrato?

A.M.C.: Cada vez que se vuelven a renegociar los contratos, está la posibilidad que no te renueven… En el caso de ‘Despierta América’, pues ahí aun con contrato y todo salí del programa, pero en este caso no es que yo me lo esperaba, porque la verdad después de todos los premios que ganamos, después de haber construido una familia y un equipo muy bonito, muy solido, donde la gente ya nos identificaba mucho como familia, a veces no lo puedes entender muy bien, pero me imagino que tienen sus estrategias, crecer y seguir en esta lucha por los rating, entonces parte de mí sí lo entiende, otra parte de mí no muy bien, pero lo respeto con todo mi profesionalismo, y toda la tranquilidad.

Cuando yo entro en ‘Un Nuevo Día’, ya venía con la experiencia de ‘Despierta América’, y me prometí que nunca más me iba a agarrar desprevenida o sin un plan B, C, D… Es algo que yo le aconsejo a toda la gente, es asegurarse su futuro económico haciendo unos trabajitos por aquí, por allá, teniendo unos ahorros o un colchoncito para cuando vengan las vacas flacas… Yo bajé todos mis gastos, y empecé a vivir rico pero sin malgastar, pensando mucho mejor en qué cosas iba a gastar, y pude ahorrar, gracias a Dios, y entonces eso te ayuda muchísimo a tener una tranquilidad enorme.

P: ¿Qué diferencia hubo para ti en lo personal y en lo profesional en tu salida de ‘Despierta América’ y en la de ‘Un Nuevo Día’?

A.M.C.: En ‘Despierta América’ estaba mucho más joven, en verdad no me lo esperaba, me tomaron por sorpresa, en la prensa se habían colado muchas cosas que ya no nos querían a cierto grupo. Cuando me avisaron que no iba a estar ahí, fue mucho más difícil, más fuerte porque no me veía haciendo otra cosa, no me podía retirar todavía… Me costó mucho trabajo aceptarlo, y un buen amigo, Javier, es el que me agarró y me ayudó a salir, a pensar que no somos el trabajo o el lugar donde trabajamos sino que somos mucho más, y que podemos hacer muchísimas otras cosas, y ahí empecé con la radio, solté y lo acepté. Sufrí mucho y me dolió muchísimo el hecho de no haber podido despedirme de mis compañeros, de mi trayectoria.

Cuando llegué a ‘Un Nuevo Día’, ya entré con un programa de radio sólido, ‘Echate P’Aca, con Ana María Conseco’, con estación en Los Angeles, y suena en 50 estaciones por todos los Estados Unidos, un programa diario y tiene un especial de fin de semana. Empecé a construir un blog de entretenimiento, a explorar diferentes opciones como FacebookLive, como tu canal de YouTube… Comencé a ver que puedes ser independiente, y que el teléfono es tu mejor herramienta… No importa cuántas veces te caigas, te tienes que levantar y aprender de esa caída, por donde no pasar o cómo pasar, eso es lo que estoy experimentando ahora.

P: ¿Qué le dices al público que hoy están preocupados por ti ?

A.M.C.: Mi amor eterno, la cantidad de mensajes que he recibido en las redes sociales, impresionantes, muchísimos. Muchísimas gracias por mantenerme en sus oraciones, por mandarme tan buena vibra… Muy pronto los voy a sorprender porque, aunque no sea en una pantalla tradicional como en un Telemundo o Univisión, o quién sabe que vaya a pasar después… Además de eso estamos ya trabajando, pensando en posibles programas en Youtube, programas en FacebookLive, muchas opciones que se están abriendo y que las tenemos aquí, a la mano. Económicamente me preparé, tengo mis ahorritos, vivo bien, una vida bastante bonita… Voy a estar muy pero muy en contacto por las redes sociales, y mi blog http://www.anamariacanseco.com … Ahí les voy a estar dando información de qué nuevas sorpresas me da la vida y retos.