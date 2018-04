Andrea Legarreta rompe en llanto por amenazas de muerte a su familia

La conductora no pudo más y explotó frente a las cámaras

Andrea Legarreta denunció que sufrió amenazas de muerte contra ella y sus hijas, luego de un comentario que hizo en el programa “Hoy” que le ha costado además burlas y “bullying” digital.

La vieja polémica sigue agobiando a la conductora de 46 años, tanto que la hizo derramar algunas lágrimas y perder el control en entrevista con la periodista Adela Micha en su medio La Saga.

“Hay quienes lo llevaron a un lugar que no correspondía. nosotros hemos tenido momentos y secciones con un economista y personas que te dicen cómo cuidar tu dinero. Lo que se quería decir, es que lo que es producto mexicano, no te lo debían subir con el alza del dólar. Yo nunca dije que no afecta a los mexicanos. Hay economistas que dijeron que lo que dijimos era correcto”, dijo Andrea.

Y es que hace un par de años Andrea Legarreta estuvo en el “ojo del huracán” por hacer comentarios económicos en momentos en los que el peso se estaba devaluando frente al dólar. Más tarde se supo que era un segmento publicitario pagado por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Eso no amerita que me digan que van a matar a mis hijas, que las van a violar frente a mí. Lloré casi un mes en las noches, pues tenía que aparentar frente a mis hijas que todo estaba bien. Hubo gente que se subió a los medios que seguían burlándose. Eso no le da derecho a nadie de desearle la muerte a unas niñas. Con el tiempo fui entendiendo que la gente da lo que tiene para dar”, agregó quien fue objeto de todo tipo de memes y apodada “Lady Dólar”.

Visiblemente molesta, utilizó palabras altisonantes para referirse a los que intentaron estigmatizarla como una mujer poco inteligente.

“La economista mis huevos.Te quieren hacer fama de pendeja. No, no tengo un pelo de pendeja. Claro que me equivoco y puedo cometer errores, pero no tengo un pelo, uno, de pendeja. Tú ves a la gente que me quiere humillar, ves su perfil e híjole…”, concluyó.