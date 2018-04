Las organizaciones comunitarias de NY se solidarizan frente a Cuomo

Los grupos que han respaldado a Cynthia Nixon se sienten amenazados por el Gobernador

Bajo la lluvia y con frío, arropados por el caucus progresista de la ciudad y con carteles que acreditaban su pertenencia a una organización comunitaria distinta, Make the Road, NYC Environment Justice Alliance, Jews For Social and Economic Justice, New York Progressive, Action Network, New York Communities for Change (NYCC), Community Voices Heard Power!, Citizen Action of NY, WFP, etc, este jueves se vivió una muestra de unidad plantando cara al gobernador Andrew Cuomo.

“Solidaridad siempre”, clamó Bill Lipton para ser inmediatamente coreado por el diverso grupo de activistas que se dieron cita en Foley Square en Manhattan. Días después de haber respaldado a la actriz y activista progresista Cynthia Nixon en su carrera por la gobernación del estado, este director del Working Families Party (WFP), daba las gracias a la labor que hacen las organizaciones comunitarias y a la unidad que han mostrado después de que algunas de las más prominentes de ellas hayan apoyado a la candidata demócratra. Con ello han recibido la crítica y las amenazas de Cuomo, aseguran.

De acuerdo con Lipton, el gobernador dijo la semana pasada que si los líderes sindicales y de Working Families Party dan dinero a algunas de las organizaciones que apoyan a Nixon “pueden perder mi número de teléfono”. El viernes, los sindicatos 32BJ y CWA se retiraron del WFP.

Las organizaciones Make the Road Action, NYCC y Citizen Action of NYC hicieron explicito este apoyo y ayer recibieron el de otras que no han tomado partido en esta carrera política pero que defendieron la labor de todos los grupos comunitarios por su trabajo con los desamparados, los inmigrantes, los trabajadores de bajos recursos, la comunidad LGTBQ y, en general, los más vulnerables de la ciudad.

Javier Valdés codirector ejecutivo de Make The Road dijo a este diario que le parece inmoral que “precisamente en este momento se quiera acabar con nosotros”. Esta es la organización más prominente en la defensa de los inmigrantes y Valdés explicaba que reciben unos $250,000 de los sindicatos para organizar trabajadores además del apoyo del estado de Nueva York a la hora de proveer servicios como la asistencia legal a los inmigrantes .

Valdés reconoció que le preocupa que pueda desaparecer ese apoyo pero también recalcó que los inmigrantes son una comunidad resistente. “Esta comunidad toma riesgos todos los días cuando sale de casa, no aceptamos intimidaciones de acosadores”.

A la vista de las distintas organizaciones citadas en la manifestación Valdés recordaba que no todos los grupos han apoyado a Nixon pero saben que es importante que haya solidaridad entre nosotros. Este organizador comunitario explica que el actual gobernador solo reacciona cuando se le presiona y podría haber resuelto muchas cuestiones hace años como el NY Dream Act, la licencia de manejo o ayudar con vivienda asequible.

Los últimos movimientos más progresistas de Cuomo en las dos últimas semanas no han impresionado a estos líderes de organizaciones. “¿No habría sido mejor que hubiese estado con nosotros desde el primer día?”, preguntaba Lipton para luego contestarse: “hemos intentado durante ocho años”.

Todas las organizaciones siguen mostrando su interés en trabajar con los sindicatos.

Este periódico contactó con la oficina del gobernador Cuomo pero no recibió respuesta antes del cierre de la edición impresa el jueves.

Aunque en un primer comunicado de prensa la defensora del pueblo Letitia James figuraba como una de las participantes este evento no estaba en su agenda del día comunicada a los medios y el hecho es que no estuvo.

Muchos de los cargos electos que participaron ayer en la concentración, como Antonio Reynoso, y algunos de los organizadores comunitarios como Jonathan Westin, empezaron en la ya desaparecida organización Acorn. Westin dijo que cuando esta apoyó a Barack Obama los grupos de derechas fueron a por ellos. Ahora, cuando apoyamos a Cynthia Nixon, “vienen a por nosotros pero esta vez es un demócrata”. “No nos vamos a ningún lado, seguiremos luchando incluso cuando él deje de ser gobernador”, afirmó.