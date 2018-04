Autores alzan la voz ante conflictos políticos y sociales

Los escritores Esmeralda Santiago y Leonardo Padura hablan de su participación en el Festival Pen World Voices, que lleva por lema 'Resiste y reinventa' y que aborda temas como la inmigración y la crisis en Puerto Rico

Una fiesta de letras invade la ciudad. Se trata de un encuentro que reúne a reputados autores de todo el mundo para hablar de sus creaciones literarias, pero también de conflictos sociales y políticos que inevitablemente se cuelan en sus historias.

La crisis mundial de los refugiados, asaltos sexuales, el movimiento ‘Me Too’, la poesía de Neruda, la frontera mexicana y el futuro de Puerto Rico son sólo algunos de los temas que traerán a la escena neoyorkina este grupo de literatos.

La organización Pen America presentará, hasta este domingo 22, el World Voices Festival, que incluye en su programación más de 60 lecturas y paneles que se desarrollan en diversos espacios de la ciudad. En el festival, que tiene por lema ‘Resiste y reinventa’, destaca la participación un grupo de autores latinos, entre los que figuran: Esmeralda Santiago, Leonardo Padura, R.J. Palacio, Francisco Cantú, Martin Espada, Cecilia Vicuña y Julio Marzán.

Por ejemplo mañana viernes, el autor, periodista y guionista cubano Leonardo Padura, ganador del premio Princesa de Asturias y conocido por su serie de novelas policíacas protagonizadas por el detective ‘Mario Conde’, participará en un conversatorio sobre sus publicaciones y sobre su isla natal, en el Nuyorican Poets Café.

“Me honra que Pen America me haya invitado a este evento tan prestigioso para hablar de mis libros y de la realidad cubana. Pronto la Asamblea Nacional elegirá a un nuevo presidente, Raúl Castro deja el mando. Espero que ocurran cambios sociales y económicos y que el empleado común pueda ver cumplidas sus necesidades básicas. Por lo pronto, un pintor se roba la pintura y un panadero la harina porque lo que ganan no les da para sobrevivir y esto es algo que el propio gobierno ha confirmado. Es muy lamentable”, comenta.

Padura, autor de títulos como ‘Herejes’ y ‘La transparencia del tiempo’, confiesa que aunque su profesión le ha permitido viajar a diversos destinos, nunca ha sentido el deseo de abandonar La Habana. Y es que él, al igual que sus personajes, se alimenta del espíritu de la isla.

“Sigo viviendo en la misma casa donde nací, en el mismo barrio donde crecieron mis padres. Mi vida está en Cuba, que es también la tierra de mis personajes, soy fundamentalmente un escritor habanero’, concluye.

Por su lado, la escritora Esmeralda Santiago, quien destaca entre sus obras ‘Cuando era puertorriqueña’, compartirá esta noche escenario, en la New School, con otros cuatro autores para realizar la presentación de la campaña ‘One Book, One New York’. Este evento, que cuenta con el respaldo de la oficina del alcalde Bill de Blasio, propone elegir por votación popular un libro que unirá a toda la ciudad a través de la lectura. ‘Cuando era puertorriqueña’ es el único libro latino entre las opciones de la referida campaña.

“Estoy feliz de que mi libro forme parte de esta propuesta y de integrarme a World Voices Festival. De Puerto Rico puedo decir que está siempre presente en mi mente y que es doloroso ver que tras la tragedia del huracán María el gobierno nos ha abandonado. Es triste ver tanta gente emigrar de la isla porque no puede conseguir trabajo allá y no los culpo por partir, porque tienen que luchar por sobrevivir”, explica la autora de ‘Conquistadora’.

Santiago, la mayor de 11 hermanos y quien emigró de la Isla del Encanto a Nueva York con tan sólo 13 años, confiesa sentirse decepcionada. “La gente que esta supuesta a representarnos en el Congreso no busca nuestro bienestar, busca su propio interés. Yo no creo en ellos; creo en la gente que esta allá pasando penurias, luchando por reconstruir el país”.

Santiago, adelanta además, que trabaja en dos nuevos libros; su tercera novela y el que será su cuarto libro de memorias.

World Voices Festival, que nació tras el atentado del 11 de septiembre en el 2001, reúne este año a 165 artistas de 50 países. En la lista de panelistas figuran autores como Salman Rushie, co fundador del festival, Paul Auster, la ex primera dama, que también fue ocupó cargos de senadora y Secretaria de estado, Hillary Clinton y el actor y activista, Sean Penn, entre otros.

En detalle:

Qué: Pen World Voices Festival

Dónde: en diversos escenarios de la ciudad

Cuándo: hasta el 22 de abril

Entradas: el festival combina eventos gratuitos y otros con precio de admisión.

Información: http://www.worldvoices.org