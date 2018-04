La Víbora: Lorenzo Méndez, deja de evadirte y mantén a tu hija

A nuestra serpiente comentarista de la farándula no se le escapa nadie

¿Qué le pasa a Lorenzo Méndez? Yo me pregunto si de verdad una mujer es capaz de hacer lo que está haciendo su ex solo para molestar al cantante. Ella alega que el artista no se está haciendo cargo de la hija que tuvieron juntos, que casi no la ve, que no le manda la mensualidad a tiempo y que además es muy poco lo que aporta para la manutención de la menor.

Cuando me refiero a lo que es capaz de hacer Claudia Galván, la dolida en cuestión, es a publicar en sus redes sociales las “pruebas” que demuestran lo incumplido que es Lorenzo. A salir con frecuencia en los programas de farándula para decir que el tipo es un fatal como padre. A declarar que la actual novia de Lorenzo, Chiquis Rivera, es una hipócrita por decir que el cantante es buen padre.

Yo, en mi opinión de Víbora, creo que todo esto se podría evitar si en realidad Lorenzo cumpliera al menos con la parte económica. Eso es lo que más afecta, creo yo, una relación de dos personas que están separadas. Es decir, si no quieres ver a tus hijos ni modo, pero eso no te exime de tus obligaciones financieras. En otras palabras, diría el sabio mexicano Cantinflas, “toma chocolate y paga lo que debes”.

Ahora, luego de que Lorenzo se hiciera el muy digno y alegara que no hablaría sobre su ex que porque “la ropa sucia se lava en casa”, ya amenazó con decir su “verdad”. ¿Cuál? No sabemos. Pero si es así, más le vale que traiga papelito en mano en el que demuestre que aporta la mensualidad para su hija completita y a tiempo. Solo así le vamos a creer que Claudia es la que está mintiendo en todo este embrollo.

Mientras tanto, yo diría que Chiquis, la novia ocasional de Lorenzo, no debería meterse en el asunto. Ella jura que el cantante sí es buen padre, y que cumple con sus obligaciones. ¿Segura? Tú no vives con Claudia y no sabes por las que ella pasa por los míseros mil dólares que el artista supuestamente debe aportar como mensualidad para su hija. Insisto, mi reina, con todo y lo cachetoncita que eres, calladita te ves más bonita.

En otro asuntos, ¿por qué se enoja tanto Eiza González cuando la critican por su aspecto? Si ella estuviera tan segura de su apariencia no se debería haber hecho tantas operaciones estéticas para mejorar su rostro y su cuerpo. ¿Han visto cómo estaba antes de las cirugías?

Por eso insisto en que es urgente que se inventen los procedimientos cerebrales, para que todas estas famosas que no tienen nada en la cabeza por lo menos puedan hacerse un injerto de material gris.