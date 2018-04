J Balvin puso a mover las caderas a Beyoncé

🚨🚨 BEYONCE Y YO🚨🚨 🚨🚨🚨BEYONCE AND I 🚨🚨🚨 ESTO ES PA LOS LATINOS Y EL MUNDO 🌍 🌍 #coachella2018 Colombia 🇨🇴 pal mundo

A post shared by J Balvin (@jbalvin) on Apr 22, 2018 at 3:52am PDT