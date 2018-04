Ivana Trump asegura que Melania no tiene dignidad y que es una prisionera en la Casa Blanca

Ivana vuelve a arremeter contra la primera dama

En una nueva y explosiva entrevista la ex esposa del presidente de EEUU, Ivana Trump volvió a lanzar críticas contra la primera dama Melania Trump.

En su conversación con el New York Post Ivana reitero su simpatía por las mujeres engañadas, principalmente por estos días con la Primera Dama, a la luz de la admisión del abogado de Trump, Michael Cohen de haberle pagado a la estrella porno Stormy Daniels $130,000 dólares para que guardara silencio sobre su romance con el magnate.

“Me siento mal por [Melania] porque sé lo mal que me sentí. Duele mucho “, dijo Ivana al NY Post.

“Me divorcié de Donald inmediatamente [después de descubrir el asunto de Maples] porque me dije: ‘¿Voy a vivir con la persona [que] va a decir,’ voy a ir a jugar golf ‘[dejándome a ] pensar, ‘¿Realmente va a ir a jugar al golf?’ No puedo hacerlo.

“Yo tengo orgullo y tengo dignidad y cosas así, pero muchas mujeres en todo el mundo viven con los hombres sabiendo que las están engañando y cosas así. Todos manejan su situación a su manera ” dijo en referencia a lo que ocurre entre su ex marido y la primera dama.

En la extensa entrevista Ivana admite que nunca sospechó de la infidelidad de Donald durante su matrimonio de 15 años.

“Donald siempre estaba en la oficina y volvía a casa, así que no tenía idea de cómo había tenido tiempo de serme infiel”, dijo. “Yo [me enteré del columnista del Post] Cindy Adams. Ella me vio en una cena de etiqueta y dijo, ‘¿Sabes que Donald tiene una aventura?’ Y solo la miré y giré sobre mis talones. No hablé con ella durante años “.

Ivana, sin embargo, dijo que soporta a Stormy Daniels: “Ella no está jugando un juego limpio”. Agregó despectivamente que a Daniels “se le paga por desnudarse”. . . Ella va a bailar en el poste o lo que sea que esté haciendo”.

El estrés de ser primera dama y lidiar con tal humillación pública no es algo que Ivana anhela.

“Honestamente, prefiero que ella esté en [la Casa Blanca en lugar de mí]”, dijo sobre Melania. “Me gusta hacer lo que quiero hacer y me gusta ir adonde quiero ir con quien quiera ir”.

En palabras de Ivana, la primera dama es prácticamente prisionera por su condición de ser la esposa del presidente de EEUU.

“Es un ajuste difícil porque no puede ir a ninguna parte. No puede ir de compras, no puede ir al teatro, no puede ir a los restaurantes porque tiene el Servicio Secreto y 15 autos en el frente y 15 en la parte de atrás. Así que está atrapada en la Casa Blanca, y Donald está ocupado desde la mañana hasta la noche y es un adicto al trabajo, así que no estoy seguro de lo mucho que realmente puedes hacer “.

Actualmente Ivana pasa su tiempo viajando entre Miami, Nueva York y su hogar en el sur de Francia.

“No estoy saliendo”, dijo Ivana, quien se divorció cuatro veces. “Tengo compañeros. Están basados ​​en todo el mundo “.