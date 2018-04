Preocupación por el futuro del frente costero de Long Island City

Ante la potencial rezonificación de esa área, una coalición plantea observaciones a varios proyectos de desarrollo

El estudio de rezonificación de Long Island City se ha estado moviendo lentamente, sin reuniones públicas desde el verano pasado. Mientras tanto, se ha prestado mucha atención a las áreas costeras cercanas, donde varios proyectos han sido propuestos por desarrolladores privados y por la Ciudad. Esto se debe a que gran parte del litoral de Long Island City, hacia el sur, ya se ha reurbanizado con torres que dan al río.

En los últimos meses, un grupo recientemente formado llamado Long Island City Coalition, respaldado por otros grupos comunitarios y funcionarios electos, han hecho manifestaciones para protestar contra la selección de TF Cornerstone por parte de la Corporación de Desarrollo Económico (EDC) para desarrollar dos áreas frente al mar, denunciando el plan de de esta compañía, de que “agregaría miles de nuevas unidades de vivienda a un vecindario ya desarrollado” y que carece “de cualquier revisión e información pública significativa”.

En una de esas manifestaciones, se describió al proyecto TF Cornerstone como “una de las siete rezonificaciones grandes segmentadas y no relacionadas que ahora están en juego en Long Island City”. El grupo identificó para City Limits siete proyectos particulares o propuestas de rezonificación (ocho, si incluye dos que se superponen entre sí), la mayoría de los cuales requeriría la aprobación de la ciudad, aunque algunos sitios ya estaban zonificados como residenciales y podrían aún ser reurbanizados sin una rezonificación. Por supuesto, también hay miles de proyectos de desarrollo en Long Island City que son “correctos”, lo que significa que no requieren permiso de la ciudad o un cambio de zonificación para su construcción.

City Limits mapeó esos ocho proyectos y descubrió que se encontraban en varias etapas, con planes de desarrollo aún imprecisos en algunos casos, y otros que ya estaban en proceso de revisión pública o que se acercaban a ellos. Uno no incluiría vivienda: la ciudad está considerando volver a desarrollar un edificio de oficinas de la Junta de Educación cerca del muelle en un centro biotecnológico como parte de la Iniciativa LifeSci NYC de $ 500 millones del alcalde.

Se espera que varios incluyan no sólo vivienda, sino una variedad de otros usos, que contemplen escuelas, zonas verdes y espacios comerciales e industriales. En particular, la EDC llama al proyecto TF Cornerstone “el primero de su tipo que creará una estructura de trabajo en vivo” que incluirá espacio industrial ligero (de los cuales la mitad será asequible y co-desarrollado por una organización sin fines de lucro), espacio de oficinas y un “Acelerador de Artes y Tecnología”, “un centro para desarrollar fuentes de trabajo, espacio comercial, espacio artístico, espacio abierto y una escuela. También habrá viviendas, 1,000 apartamentos, de los cuales el 25% se asignarán dependiendo de los ingresos.

Pero la coalición argumenta que los impactos acumulativos de estos proyectos no se toman en cuenta y que la ciudad debe iniciar un proceso de “planificación integral” para todo el vecindario (y rechaza la noción de que el Estudio de planificación del centro de Long Island City). El grupo también ha reunido cerca de 1,300 firmas en una petición que pide un plan alternativo para esas áreas y otras a lo largo de la costa, un plan que enfatiza el espacio abierto y las comodidades sin vivienda.

Jimmy Van Bramer, quien como concejal de la zona tiene influencia significativa sobre la aprobación de cualquier rezonificación, asistió a los mítines del grupo e instó a la EDC a reconsiderar su propuesta y tomar en cuenta las preocupaciones de la comunidad sobre espacios abiertos, asequibilidad y densidad.

“Los residentes de Long Island City viven con los resultados de rezonificaciones que no son exhaustivos y no tienen en cuenta todo el vecindario ni todas las necesidades de la comunidad”, dijo en un correo electrónico a City Limits. “Las rezonificaciones que se pusieron en marcha antes de mi época en el cargo no eran reflexivas sobre cómo la necesidad de servicios de la ciudad, en particular las escuelas y el transporte, crecería exponencialmente. La ciudad necesita adoptar un enfoque integral de planificación, zonificación y desarrollo en este vecindario. A partir de ahora, me niego a considerar cualquier rezonificación en mi distrito hasta que las inquietudes de mis constituyentes sobre los efectos del desarrollo en los servicios de la ciudad, se tengan debidamente en cuenta”.

Se busca más que vivienda

El año pasado, Long Island City recibió la distinción de haber ganado más apartamentos que cualquier otro vecindario en el país desde la Gran Recesión. Un informe publicado la semana pasada por Long Island City Partnership, una corporación de desarrollo local, encontró que desde 2006 hasta hoy se han construido alrededor de 15,700 apartamentos, y se espera que otros 6,200 se completarán en 2019 y otros 10,200 propuestos o en construcción que se completarán después de 2020. Como ya informó City Limits, el vecindario ya sufrió varias rezonificaciones bajo la administración de Bloomberg, lo que generó muchos más apartamentos de lo esperado y, según los residentes de la comunidad, muy pocos servicios.

Pero los defensores de los negocios dicen que esto está comenzando a cambiar. El informe de la Asociación LIC señala que el vecindario también ganó 1,2 millones de pies cuadrados de espacio industrial y comercial en el último año, y espera 5.3 millones de pies cuadrados en los próximos años. Esto se suma a la creación de 160,000 pies cuadrados de espacio comercial durante el año pasado, y se construirán otros 536,000 pies cuadrados para el 2021.

“Una vista rápida sobre el vecindario este año capta perfectamente cómo nuestra comunidad se está enfocando en la dinámica del uso del trabajo mixto y en vivo”, escribió Elizabeth Lusskin, presidenta de LIC Partnership en un comunicado de prensa la semana pasada. “Si bien las instantáneas anteriores mostraron aumentos en los sectores individuales, este informe reveló un gran crecimiento en todos las áreas en Long Island City”.

La Administración de Blasio también ha dicho que su objetivo es promover el desarrollo de un vecindario de “uso mixto”. Ese es uno de los objetivos del estudio de rezonificación Long Island City Core del alcalde, aunque todavía no se ha anunciado una estrategia de rezonificación específica. No ha habido actualizaciones en el estudio desde septiembre.

La EDC y TF Cornerstone también argumentan que su propuesta para los dos lotes costeros propiedad de la ciudad está aportando muchos de los beneficios que la comunidad está solicitando.

“TF Cornerstone se compromete a trabajar con la comunidad, los funcionarios electos locales y la ciudad para garantizar que el Centro de Innovación LIC sea un desarrollo en terrenos públicos para el bien público”, escribió en un correo electrónico a City Limits, Jon McMillan, director de planificación del desarrollador. “Actualmente, el sitio incluye un estacionamiento, un garaje y un frente costero ruinoso e inseguro: necesita una inversión importante, para pueda transformarse y ofrecer grandes beneficios públicos para la comunidad. La visión de la ciudad para el sitio es crear un centro para empleos industriales y de innovación que paguen bien en Long Island City, completa con capacitación para el desarrollo de la fuerza de trabajo, una nueva escuela de 600,000 pies cuadrados de 80,000 pies cuadrados, 100,000 pies cuadrados de espacio de fabricación asequible, apartamentos asequibles, espacio cultural local, y un muelle público para que el vecindario pueda disfrutar”.

La EDC enfatizó de manera similar la naturaleza de uso mixto del sitio, y escribió: “Estamos orgullosos de que este proyecto se base en el patrimonio industrial de Long Island City con espacio para nuevos empleos industriales y capacitación laboral, así como cientos de apartamentos asequibles, “Junto con una escuela y un acre de espacio abierto frente al mar. La ciudad seguirá siendo propietaria de la tierra, pero arrendará el sitio a TF Cornerstone; EDC no respondió a la prensa las solicitudes de información sobre el costo del arrendamiento.

Pero la Coalición LIC dice que quiere ver que las tierras públicas se conviertan en un parque de humedales y un centro de recreación comunitario, con un montón de espacio verde abierto para actuar como un amortiguador de inundaciones.

El LIC Post ha informado que los edificios de TF Cornerstone elevarán el área en trece pies, como lo exigen los códigos de construcción en las zonas de inundación. Pero la coalición argumenta que un sitio elevado “acelerará los efectos destructivos del agua que busca su propio nivel durante un aumento y simplemente inundará puntos más tierra adentro” y que “se debe implementar una moratoria sobre las propuestas de desarrollo se adopta un plan que aborda el cambio climático y las vulnerabilidades de aumento del nivel del mar a lo largo del frente costero del río este de Brooklyn / Queens”.

Preocupaciones sobre los impactos acumulativos

La Coalición LIC también está preocupada de que la ciudad no esté midiendo los impactos “acumulativos” de los múltiples rezonificaciones y proyectos de redesarrollo en marcha. La Junta Comunitaria 2 también exigió una evaluación acumulativa en sus comentarios recientes sobre la rezonificación de los principales muelles en la propiedad adyacente propuesta por el fabricante y desarrollador local Plaxall.

El Departamento de Planificación Urbana dijo en un correo electrónico a City Limits que, en su análisis de cada proyecto, la ciudad tiene en cuenta cuidadosamente todo el desarrollo proyectado y planificado cuantificable para garantizar la comprensión de los impactos acumulativos. La agencia dice que el Departamento de Planificación Urbana y la Oficina del Alcalde, que supervisarán el proceso de revisión ambiental para las rezonificaciones de Plaxall y TF Cornerstone, respectivamente, se coordinarán estrechamente para garantizar que se analicen los impactos acumulativos.

Sin embargo, el proceso de revisión ambiental de la ciudad no involucra un análisis del cambio en las condiciones desde antes de que ocurra todo el desarrollo dentro de un período de tiempo dado hasta después de todo ese desarrollo. Por el contrario, para cada proyecto que pasa por revisión ambiental, otros desarrollos proyectados o planificados se incorporan en el escenario de “No Acción” o línea base. Y, como señaló el experto en uso de tierras George Janes, al analizar los impactos de un proyecto sobre algo así como la sobrepoblación escolar, el manual de revisión ambiental solo considera que un impacto tiene un “impacto adverso significativo” si hay un cierto grado de cambio de el escenario base Sin Acción, lo que significa que no se evalúa el alcance completo del cambio desde antes de ambos proyectos hasta después de ambos proyectos.

La ciudad tiene otros procesos de planificación de capital fuera del proceso de revisión ambiental para evaluar si un vecindario necesita, a lo largo del tiempo, nueva infraestructura. Pero los recursos de la ciudad son limitados, lo que significa que, en última instancia, la ciudad debe tomar decisiones difíciles sobre cuándo promover el crecimiento para acomodar a los nuevos residentes y cuándo reducir el desarrollo para evitar tensiones en la infraestructura.

Pero en medio del mar de proyectos propuestos que defiende el miedo podría apresurar la gentrificación en LIC y sus alrededores, parece poco probable que se materialice un proyecto controvertido: el Brooklyn Queens Connector, otro proyecto que podría haber catalizado el crecimiento -y preocupado, la gentrificación- parece estar “mayormente muerto”, como informa Neil DeMause en Village Voice. La ciudad había propuesto originalmente pagar por el tranvía, que se extendería desde Sunset Park hasta Astoria, a través de los ingresos por impuestos a la propiedad generados por las propiedades a lo largo de la ruta, pero la ciudad ha insinuado que la estrategia puede no ser financieramente factible.

Para leer la versión en inglés ir a: CityLimits.org