NYC pide ‘comprender’ a víctimas atrapadas en relaciones abusivas

Lanzan nueva campaña que reconoce que no es tan fácil terminar con una pareja y que busca educar a más neoyorquinos sobre la violencia doméstica

Dorita A estuvo casada más de 10 años con el padre de sus dos hijos, y aunque no pasó mucho tiempo antes que comenzaran los maltratos verbales y luego los físicos, la mexicana seguía “dándole una oportunidad” a su esposo, con la esperanza de que él cambiara. Las promesas que el cocinero le hacía llorando, cada vez que la golpeaba, y los “perdones de rodillas”, no la dejaban dar el paso para abandonarlo, ante las críticas de su familia, que la culpaban por no ser capaz de cortar con él.

Los incontables moretones y las palabras ofensivas, el pan de cada día de Dorita, parecían ser suficientes ante los ojos de todos para que ella se fuera, pero no era así.

“No es tan fácil como la gente cree. A una le dicen que es tonta, que es culpa de una por no irse, que bien merecido lo tiene una por aguantar, y hasta una vez me dijeron que tenía complejo de piñata, porque me gustaba que me dieran recio. Pero salir de ese hueco es muy difícil”, confesó la madre de 32 años, quien apenas hace 10 meses, y luego de varios intentos, pudo separarse de su esposo, rehacer su vida y acabar con la cadena de abusos.

Y reconociendo que salir de relaciones abusivas no es tan fácil y no ocurre de la noche a la mañana, la Ciudad de Nueva York lanzó una nueva campaña titulada “Comprendemos”, que pretende educar a más neoyorquinos sobre esta problemática que diariamente se registra en al menos en 300 hogares, según cifras de la Oficina del Alcalde para Combatir la Violencia Doméstica, que advierte que muchas víctimas todavía no reportan los incidentes.



Con la nueva campaña la Ciudad quiere reforzar la lucha contra la violencia doméstica, y recordarle a las víctimas que el quedarse un día más viviendo con el abusador puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Un total de 26 personas, mayormente mujeres, fallecieron el año pasado en Nueva York a manos de sus parejas.

El año pasado el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) atendió casi 110,000 denuncias, muchas de ellas hispanas, lo que es considerado un cifra alarmante, y por lo cual las autoridades quieren dar un paso adelante, no solo ofreciendo servicios de ayuda en los Centros de Justicia Familiar, que atienden a más de 60,000 personas al año, sino enviando el mensaje directo a las víctimas de que Nueva York entiende que romper con los abusadores no es un asunto fácil y poder abrirles una puerta de ayuda.

“Vivir en una relación abusiva es complicado. El amor, los niños, la familia, la comunidad, el dinero y la seguridad, significan que nunca es tan fácil como simplemente irse”, es el mensaje que las autoridades están enviando a los habitantes de los cinco condados, a través de afiches y publicidad en radio, trenes, autobuses y en redes sociales, a fin de crear más conciencia y hablar directo sobre el tema.

“Comprendemos” por qué se quedan

La comisionada contra la Violencia Doméstica, Cecile Noel, manifestó que la campaña “Comprendemos”, al igual que el portal “NYCHope”, que funciona desde febrero pasado y ofrece ayuda inmediata, se lanzaron para crear conciencia sobre las complejidades de las relaciones abusivas y proveer información sobre comportamientos, relaciones saludables y recursos disponibles.

“Hay una serie de razones por las cuales las víctimas de violencia doméstica permanecen en relaciones abusivas (…) y nuestro objetivo es garantizar que los neoyorquinos sepan que hay ayuda disponible en los Centros de Justicia Familiar, donde se brindan varios servicios bajo un mismo techo, sin costo, y también en organizaciones comunitarias”, dijo la comisionada. “Nadie tiene que sufrir solo y cuando necesites ayuda, ahora basta con hacer una llamada telefónica”.

Entre tanto, la primera dama de la ciudad Chirlane McCray, quien ha asumido la lucha contra este flagelo como una de sus prioridades, resaltó que la importancia de esta campaña no es solo mostrar a las víctimas que la Ciudad las entiende sino también educar a la comunidad para no juzgar y hacer señalamientos.

“Es hora de dejar de preguntar a los sobrevivientes de violencia doméstica por qué se quedan y comenzar a preguntar qué más podemos hacer para apoyarlos a ellos y sus familias”, comentó la esposa del alcalde Bill de Blasio. “El innovador portal NYCHOPE y la campaña publicitaria ‘Comprendemos’ ayudarán a educar a los neoyorquinos sobre las complejidades de la violencia de pareja, y facilitarán que los sobrevivientes accedan a los servicios que necesitan para su seguridad y recuperarse de un trauma”.

Hispanas las más afectadas

Herminia Palacio, vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, comentó que crear conciencia sobre la violencia doméstica y el impacto que tiene sobre los sobrevivientes, las familias y las comunidades es un paso importante para ayudar.

“Con esto desarrollamos los esfuerzos de esta Administración para apoyar a los sobrevivientes, y esperamos alentar a los neoyorquinos a que expresen su opinión y busquen ayuda si la necesitan”, dijo la funcionaria, destacando que alrededor de la ciudad se han promovido también talleres de concientización.

Y aunque las autoridades insisten en que la violencia doméstica puede golpear a cualquier familia, las cifras dejan ver que la mayoría de personas que acuden a los centros de apoyo son inmigrantes, y dentro de las nacionalidades de los neoyorquinos que buscan ayuda en el primer plano están víctimas de México y República Dominicana.

Asimismo, 32,868 reportes de violencia doméstica registrados el año pasado, ponen a Brooklyn como el condado con más incidentes, seguido por El Bronx con 28,269, Queens con 23,863, Manhattan, con 17,360 y Staten Island con 6,461.

Violencia doméstica en cifras

26 personas asesinaron a sus parejas en Nueva York en 2017.

38 homicidios de este tipo se registraron en 2016.

32% fue la reducción de homicidios de parejas.

50% de reducción se registró en El Bronx.

108,821 denuncias de violencia doméstica respondió el NYPD en 2017.

62,645 personas pidieron ayuda en los Centros de Justicia Familiar de Nueva York.

678 talleres sobre violencia doméstica para jóvenes se hicieron en 2017 con 12,125 adolescentes.

5 centros de Justicia Familiar hay en NY.

42% de quienes reciben ayuda en estos centros son hispanos, seguidos de afroamericanos, con 30%.

Dónde pedir ayuda:

1-800-621-HOPE (4673) es la línea abierta 24 horas al día.

311 también atiende llamadas de víctimas que quieran conectarse con servicios.

911 si se trata de una emergencia.

También puede visitar este sitio web: https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/home

Dónde quedan los Centros de Ayuda: