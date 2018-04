Congresista demócrata le pide a Trump que renuncie

Maxine Waters busca también un juicio político contra el presidente

Durante la gala TIME 100 en Nueva York, la congresista demócrata de California, Maxine Waters, instó al presidente Donald Trump a que renuncie o se someta a un juicio político,

Waters fue cuestionada sobre un consejo que le daría al presidente y ella respondió con contundencia: “Por favor, renuncie”.

La representante es una crítica habitual de las políticas del presidente Trump y, por ello, no dudo en emplear la ocasión para solicitar la dimisión del presidente, empleando también un tono irónico al respecto, alegando que realiza esa petición “para que no tenga que seguir luchando por haber sido acusado, porque creo que no se merece estar ahí”.

No es la primera vez que esta congresista solicita a Trump que abandone el puesto, ya que en múltiples ocasiones, ha instado a que se someta a un juicio político.

Las declaraciones las hizo en una gala homenaje a los personajes más influyentes del año 2018, donde la actriz Yara Shahidi eligió a la legisladora calificándola de “brillante y tenaz”. La actriz dijo que la congresista Waters “dice lo que muchos estadounidenses estamos pensando”.

Trump no sólo tuvo presencia en esta gala por las declaraciones de Waters, sino que el senador republicano Ted Cruz le elogió durante la noche.

Entre los hipanos estuvo la ecuatoriana Cristina Jiménez, cofundadora y directora ejecutiva de “United We Dream”, que lleva años recorriendo los pasillos del Congreso y en protestas callejeras exigiendo un cese a las deportaciones, y ahora la revista la incluyó entre los “100 más influyentes del mundo”.