Inquilinos de NYCHA temen quedar ‘homeless’ por alza en la renta

La propuesta federal de subir del 30 al 35% los ingresos destinados a alquileres tiene alarmados a inquilinos de las viviendas públicas en Nueva York que en promedio pagan $522

Teresa González lleva más de 46 años viviendo en los ‘proyectos’ de NYCHA de la calle 124 y Avenida Amsterdam, en Manhattan, y justo cuando está dedicada a cuidar a su nieto con necesidades especiales, y sus ingresos son limitados, teme que la propuesta del Gobierno Federal de incrementar la renta a los inquilinos de viviendas públicas, la deje a ella y a miles de residentes pobres literalmente en la calle.

El Departamento de Desarrollo Urbano (HUD, que administra las viviendas públicas en todo país y en las cuales el 45% de los residentes son hispanos, propuso cambiar las reglas de juego para que los inquilinos paguen de renta el 35% de sus ingresos, en vez del 30% actual. El proyecto, anunciado el miércoles por el secretario Ben Carson y que antes de ser efectivo tiene que recibir el aval del Congreso, podría significar el aumento mensual de por lo menos $70 dólares para las unidades de NYCHA que pagan la renta promedio de $522.

“Ese plan está terrible y no nos conviene a nosotros, y menos a los que trabajamos por sueldo, porque ya nos suben cada año un porciento en la renta que ya está alta, y subir más sería demasiado”, aseguró la abuela puertorriqueña, quien viven en un apartamento de cinco cuartos, y aunque reconoce que si viviera fuera de NYCHA tendría que pagar más por un inmueble similar, su bolsillo no lo soportaría. “Es simple… si nos suben la renta todavía más, nos tocaría irnos y buscar en otro lado. Además como exigen si aquí no limpian, siempre está sucio el sitio, y hay vidrios en el parque”.

Luz Concepción, organizadora comunitaria de los complejos de NYCHA y miembro del grupo Community Voices Heard, calificó la iniciativa federal como “un descaro”, que solo tiene como objetivo aumentar el desplazamiento de inquilinos pobres.

“Es el colmo que si quiera planteen esa posibilidad de aumentarnos al 35% del gasto de los ingresos cuando han tenido descuidados y dañados los edificios de NYCHA por mucho tiempo poniendo nuestras vidas en riesgo por el plomo, el moho y la falta de calefacción”, comentó la líder de vivienda. “Hay un plan evidente de querer sacarnos de nuestros apartamentos para privatizar esto en el futuro y meter a gente de mayores ingresos y lo único que están promoviendo es que haya más gente desamparada sin opciones de salir adelante”.

Concepción admitió que es verdad que hay algunos residentes que no deberían beneficiarse de los programas de NYCHA, pero advirtió que se deben tomar otras medidas con ellos y no aumentar la renta a todos. “NYCHA debe hacer seguimientos más estrictos a algunas personas que se aprovechan o que usan sus sitios para vender droga, pero la mayoría de los que vivimos en NYCHA somos familias decentes”, recalcó.

¿Comer o pagar la renta?

La dominicana Marina Hernández también criticó las intenciones federales que afectarían a los 400,000 residentes que como ella dependen de las viviendas públicas de Nueva York y propuso que en vez, bajen las rentas.

“Pagar el 30% de nuestros cheques por la renta ya es un abuso y subir un 5% a muchos les puede parecer poco, pero a gente como yo esos $50 0 $70 cada mes es la diferencia entre comer y no comer”, dijo la mujer de 57 años, quien agregó que eso no ayuda a nadie a salir y buscar mejor vida, como afirmó el secretario Carson. “Aquí hay mucha gente que vive y casi no pagan nada, es verdad, y muchos de ellos viven del Welfare y tienen apartamentos grandes, pero es que no tienen ingresos para poder vivir en otros lados y si son justos tienen que bajarnos la renta al 15% de los ingresos”, agregó la mujer.

El plan federal también eliminaría algunas deducciones de ingresos que podrían reducir el alquiler, pero los inquilinos de la tercera edad y discapacitados estarían exentos.

Rubén Díaz Jr., presidente del condado de El Bronx, donde hay 44,500 apartamentos de NYCHA, hizo un llamado para que las autoridades de la Gran Manzana se unan con los líderes neoyorquinos del Congreso para revertir esa propuesta, a la que calificó de “peligrosa” y sin sentido.

“Esto es absurdo. Nuestros inquilinos de vivienda pública simplemente no pueden pagar más en alquiler, y el anuncio de HUD de que la agencia buscaría aumentar sus rentas es, en el mejor de los casos, sordo a sus necesidades y, en el peor, un atraco sin corazón”, dijo el político demócrata.

Ataque de Washington a NYC

Valeria Munt, vocera de NYCHA, dijo que la Ciudad está analizando el impacto de la iniciativa, que ya ven como un ataque de Washington a los más pobres.

“Esta legislación sería un desastre para los neoyorquinos vulnerables y de bajos ingresos, que ya están luchando para pagar el alquiler todos los meses”, dijo la funcionaria, destacando que los aumentos no podrían ser sopesados por los inquilinos. “Este aumento sería una nueva carga devastadora, trasladando lo que tradicionalmente ha sido siempre un programa subsidiado por el gobierno federal desde la concepción de la vivienda pública a los que menos pueden pagarla”.

El concejal Rafael Espinal, del grupo de liderazgo del Concejo Municipal, afirmó que la iniciativa federal es una terrible propuesta que deja ver que La Casa Blanca continúa demostrando que “preferirá trabajar por los intereses de los ricos” sobre los pobres.

“Aumentar los alquileres en un 5 por ciento tendrá un efecto negativo en la calidad de vida de todos los neoyorquinos en NYCHA. Los inquilinos verán un aumento de cientos de dólares por año”, dijo Espinal. “No es ningún secreto que nuestra ciudad se ha convertido en una de las ciudades más caras para vivir en el país, por lo que será cada vez más difícil para los neoyorquinos de bajos ingresos pagar el costo de la vida aquí”.

Propuesta de HUD sobre aumento de renta