Lo que se va de HBO Now el 30 de abril de 2018

Si eres usuario de este servicio de streaming Tv, mira la lista completa de películas y series que salen de rotación

Todos los servidores de streaming tv se renuevan mes a mes, HBO Now no es le excepción. Para darle paso a nuevas producciones hay que dejar ir otras. Acá te dejamos la lista completa de lo que desaparecerá del menú para los usuario. Tienes pocos días para adelantarte en la tarea y ver las mejores series y películas.

A Monster Calls

Along Came a Spider

Assassin’s Creed

Collateral Beauty

Constantine

The Darkness

The Day the Earth Stood Still

Eraser

The Express

Fifty Shades Darker

The Girl with a Pearl Earring

Hidden Figures

La La Land

Master and Commander: The Far Side of the World

Popstar: Never Stop Never Stopping

Pride and Glory

Renaissance Man

The Rescue

The Rookie

The Royal Tenenbaums

Scream 2

Stuck on You

The Sum of All Fears

Terminator Salvation

The Terminator

The Vigilante Diaries

Why Him?

Zoolander

Esta selección está pensada para Estados Unidos. HBO no ofrece los mismos contenidos en todos los países.