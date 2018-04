Toni Costa comparte foto de Adamari López en bikini cuando estaba embarazada

#TBT La familia Costa-López bajo el agua….cuando @alaia aun estaba en la barriguita de mamá @adamarilopez . Os amo tanto… . #familiacostalopez#todosomostios#eltiempodediosesperfecto#alaïa#alaïacostalopez#adamarilopez#tonicosta#familia#bajoagua#agua#photo#acuatic#embarazada#pregnant#amor#love#familia#family#

A post shared by Toni Costa (@tonicosta4) on Apr 26, 2018 at 10:34am PDT