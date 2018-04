Congresista republicano renuncia por acoso sexual pero antes hace “descarada” promesa

Patrick Meehan se comprometió a pagar el dinero público que usó para silenciar a su víctima de acoso sexual

Patrick Meehan no pudo aguantar más la presión. Otro congresista del partido republicano que tiene que salir por la puerta de atrás en medio de un vergonzoso escándalo de acoso sexual.

El congresista republicano por el estado de Pensilvania, anunció hoy su dimisión del cargo meses después de que se conociera que había sido acusado de acoso sexual por una mujer de su equipo y mientras era investigado por la cámara.

Según informó su oficina en un comunicado, Meehan presentó su carta de dimisión al presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, y al gobernador del estado de Pensilvania -del que proviene-, Tom Wolf.

“Sabiendo que no concurriré a otros comicios, he decidido dar un paso atrás ahora por el bien de los componentes a los que tengo el honor de servir”, explicó el legislador, quien ya había anunciado que no participaría en las elecciones de noviembre.

Sin embargo antes de retirarse Meehan se comprometió en el escrito a devolver los $39,000 dólares de dinero público que empleó para pagar el silencio de su víctima, un controvertido mecanismo del Congreso para acallar las acusaciones de acoso y abusos.

“Pagaré 39.000 dólares al Tesoro de EEUU para reembolsar el pago de la liquidación (a la empleada) que se realizó desde la cuenta de mi oficina. Ese pago se hará en 30 días desde mi renuncia. No quiero irme con alguna duda de que haya violado la confianza de los contribuyentes”, argumentó Meehan.

Según informó “The New York Times” en enero, Meehan supuestamente había transmitido deseos amorosos a una subordinada y se había mostrado hostil con ella cuando ella lo rechazaba.

Después de que ella se quejara del acoso, su oficina llegó al acuerdo con el desembolso económico de dinero público, aunque el legislador siempre se ha referido a este como “liquidación”.

El conservador reiteró que hubiera deseado que su trabajo en el Congreso terminase de otra forma “más satisfactoria”, después de 8 años en el cargo.

El congresista estaba siendo investigado por el Comité de Ética de la cámara sobre este tema, una de las razones que influyó en su decisión.

“Aunque creo que sería exonerado de cualquier error, no quería poner a mi equipo ante los rigores de la investigación del Comité de Ética”, expresó Meehan.

Según recordaron medios locales, ahora el gobernador del estado debe fijar unos comicios especiales para sustituir a Meehan hasta final de año en un plazo de diez días, pero la fecha nunca podrá ser antes de sesenta días desde el momento en el que se anuncia el día en el que se producirá la votación.

La renuncia de Meehan se produce en un contexto en el que en los últimos meses se han sucedido las demandas por acoso y abusos sexuales, que han provocado múltiples ceses y dimisiones en sectores como el cine, la política o el periodismo.